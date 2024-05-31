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    К дню рождения Пушкина в прокат выходит мультфильм о его приключениях в Михайловском

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    6 июня, в день рождения Александра Пушкина, на экраны выходит мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало».

    Фото: кадр из фильма
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    Сюжет вначале следует тому, что мы знаем из истории: в 1924 году молодого поэта Александра Пушкина за слишком уж вольный образ мыслей ссылают в семейную усадьбу в село Михайловское, что под Псковом. В глуши двадцатипятилетний поэт сперва скучает по друзьям и балам, не видит вдохновения в сельских пейзажах. А вот дальше, пожалуй, начинаются чудеса: тут он встречается и с Шамаханской царицей, и с Русалкой, и с Котом Ученым, и даже царь навещает его — инкогнито. И конечно, пишутся стихи и проза.

    Мультфильм создан режиссером Екатериной Гаврюшкиной на уфимской студии «Муха» при поддержке «Общества друзей Пушкиногорья».

    6+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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    Александр ПушкинМультфильм
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