К дню рождения Пушкина в прокат выходит мультфильм о его приключениях в Михайловском

Сюжет вначале следует тому, что мы знаем из истории: в 1924 году молодого поэта Александра Пушкина за слишком уж вольный образ мыслей ссылают в семейную усадьбу в село Михайловское, что под Псковом. В глуши двадцатипятилетний поэт сперва скучает по друзьям и балам, не видит вдохновения в сельских пейзажах. А вот дальше, пожалуй, начинаются чудеса: тут он встречается и с Шамаханской царицей, и с Русалкой, и с Котом Ученым, и даже царь навещает его — инкогнито. И конечно, пишутся стихи и проза.