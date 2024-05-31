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    Гай Пирс в роли проповедника пытается примирить маори в историческом боевике «На краю земли»

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    Фото: кадр из фильма
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    С 6 июня в прокате — экшен-фильм новозеландского режиссера Ли Тамахори «На краю земли». По сюжету, в 1830-х годах проповедник Томас Манро, бывший солдат, отправляется в далекое путешествие в Новую Зеландию, чтобы помогать там британским колонистам и искупить свои грехи прошлого. Однако скоро он обнаруживает себя в самом центре войны между двумя племенами маори. Вместе с дочерью вождя Рангимаи он пытается предотвратить кровопролитие, а заодно понять, какова его собственная роль в этих событиях и насколько крепка его вера.

    Томаса Манро в фильме сыграл австралиец Гай Пирс («Мементо», «Прометей»). Также в фильме заняты такие новозеландские актеры, как Лоуренс Макоаре, который сыграл несколько ролей злодеев в трилогии «Властелин колец». Тиореоре Нгатай-Мельбурн, которая исполнила роль принцессы Рангимаи, особенно отметили и назвали восходящей звездой на Международном кинофестивале в Торонто в 2023 году, где фильм впервые был представлен.

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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    Новая Зеландия
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