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    Рок-фестиваль «Окна открой!» пройдет в парке 300-летия Санкт-Петербурга

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    Восьмого июня в полдень в парке 300-летия Санкт-Петербурга стартует рок-фестиваль «Окна открой!». По традиции программу многочасового опен-эйра составляют молодые команды и настоящие мэтры сцены.

    группа «Ария»
    группа «Ария»Фото: предоставлно организаторами
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    На главной сцене выступят специальные гости, 10 молодых групп, прошедших отборочные туры, и еще 14 групп выйдут на альтернативную сцену фестиваля. Главным хедлайнером концерта второй год подряд станет группа «Алиса». Также на сцену выйдут группы «Ария» и «Сурганова и оркестр», музыканты Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Игорь Растеряев и другие. С полным списком и лайнапом можно ознакомиться в паблике фестиваля «ВКонтакте».

    Фестиваль проходит в Петербурге с 2001 года. Основной девиз — поддержка молодых, малоизвестных, но интересных музыкантов. По традиции в концерте участвует 30 групп — 10 хорошо известных, 10 гостей и 10 победителей отборочных туров. В разные годы на его сцену вместе с молодыми музыкантами выходили такие культовые группы, как «Король и Шут», «Сплин», «Аквариум», «Пикник», «АукцЫон», «Гражданская оборона», «Ляпис Трубецкой» и многие другие.

    Начало в 12:00. 6+

    группа «Ария»
    группа «Ария»Фото: предоставлно организаторами

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