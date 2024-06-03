Рок-фестиваль «Окна открой!» пройдет в парке 300-летия Санкт-Петербурга

Восьмого июня в полдень в парке 300-летия Санкт-Петербурга стартует рок-фестиваль «Окна открой!». По традиции программу многочасового опен-эйра составляют молодые команды и настоящие мэтры сцены.
На главной сцене выступят специальные гости, 10 молодых групп, прошедших отборочные туры, и еще 14 групп выйдут на альтернативную сцену фестиваля. Главным хедлайнером концерта второй год подряд станет группа «Алиса». Также на сцену выйдут группы «Ария» и «Сурганова и оркестр», музыканты Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Игорь Растеряев и другие. С полным списком и лайнапом можно ознакомиться в паблике фестиваля «ВКонтакте».
Фестиваль проходит в Петербурге с 2001 года. Основной девиз — поддержка молодых, малоизвестных, но интересных музыкантов. По традиции в концерте участвует 30 групп — 10 хорошо известных, 10 гостей и 10 победителей отборочных туров. В разные годы на его сцену вместе с молодыми музыкантами выходили такие культовые группы, как «Король и Шут», «Сплин», «Аквариум», «Пикник», «АукцЫон», «Гражданская оборона», «Ляпис Трубецкой» и многие другие.
Начало в 12:00. 6+