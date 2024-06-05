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    На Невском проспекте покажут работы современных художников на тему текстов Пушкина

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    Среди участников выставки «Пять слов поэта» — Павел Игнатьев, Марина Спивак, Андрей Люблинский, Пётр Дьяков, Антонина Фатхуллина. Проект реализуют при участии Пушкинского дома, а его смысловое поле определили слова «друг, день, любовь, душа, сердце, рука, бог, ночь, царь, сон».

    Сон, Павел Игнатьев
    Сон, Павел ИгнатьевФото: предоставлено организаторами
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    В новом проекте Музея городской скульптуры переплетаются исследование текстов Александра Пушкина и визуально-пластические образы современных художников на тему ключевых пушкинских слов. Организаторы напоминают, что словарный запас Пушкина специалисты исследовали десятилетиями, в результате в 1956–1961 годах появился четырёхтомный «Словарь языка Пушкина» с перечнем из более чем 21 тысячи слов, которые встречаются в текстах поэта. При этом частоту употребления тех или иных слов подробно не исследовали (хотя сегодня из этой информации можно было бы сделать красивую инфографику).

    Поэтому музей обратился в Пушкинский дом, чтобы выделить десять главных, смыслообразующих слов в наследии Александра Пушкина. Затем музей предложил современным художникам создать свои авторские образы в этом же смысловом поле — но не в качестве иллюстрации какого-либо сюжета.

    Так как проект должен поместиться в пять окон, которые выходят на Невский проспект, кураторы остановились на пяти словах-образах: сон (на эту тему создал работу Павел Игнатьев), любовь (Купидона из металлических колец сделала Антонина Фатхуллина), рука (работа Петра Дьякова), царь (Марина Спивак с 1990-х работает с темой империи, создавая скульптуры в металле и мраморе), сердце (на эту тему размышлял Андрей Люблинский).

    Выставка «Пять слов поэта» пройдёт в новом пространстве Музея городской скульптуры на Невском, 19, в окнах, выходящих на проспект, с 5 июня по 15 ноября 2024 года.

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    Сон, Павел Игнатьев
    Сон, Павел ИгнатьевФото: предоставлено организаторами

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