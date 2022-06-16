Под купол Смольного собора слетаются ангелы. Каким будет новый музей

В круговом чердачном пространстве Смольного собора откроется новый музей, в котором соберутся реплики самых известных петербургских, российских, и вероятно, даже зарубежных скульптур ангелов. Для посетителей двери должны распахнуться не позднее 2024 года.



Музейное пространство «Собрание ангелов» расположится на высоте 50 метров, в чердачном пространстве собора, рассказала руководитель сектора коммуникаций при информационном отделе Санкт-Петербургской епархии Наталья Родоманова.

В основе экспозиции будут представлены копии скульптур, барельефов и изображений ангелов Петербурга, России и мира с мультимедийным оформлением, видеопанорамами, мультимедийной «картой ангелов», особым типом подсветки и звуковым сопровождением. Посетители смогут ознакомиться с историей каждого представленного ангела. Кроме того, оригиналы некоторых экспонатов можно будет рассмотреть в бинокль на действующей смотровой площадке собора.



Епархия реализует проект совместно со связанным с топ-менеджментом «Газпрома» фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры. Авторами концепции и дизайн-проекта музейного пространства является «Мастерская братьев Архипенко».



Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры

Представитель и член попечительского совета фонда Анна Хмелева рассказала «Фонтанке», что речь идет о чердачном пространстве, которое ранее использовалось под хозяйственные нужды. Это помещение площадью примерно 800 кв метров, которое опоясывает купол. «Если вы были в Смольном соборе, то когда поднимаетесь на звонницу, чуть не доходя до нее, есть вход налево в опоясывающее купол снизу пространство. Сам купол это [создание музея] никак не затрагивает... Раньше вы просто могли полняться на звонницу, а через год-полтора можно будет повернуть налево и пройтись по музею «Собрание ангелов», - пояснила она.



Накануне, 14 июня, комитет по градостроительству выдал градплан земельного участка Смольного собора. В КГА редакции подтвердили, что документ был выдан на основании заявления Санкт-Петербургской Епархии Русской православной церкви с целью реконструкции. В епархии уточнили, что речь идет о приспособлении помещения под музейные цели.



По словам Хмелевой, объем работ планируется минимальный: реставрационные работы, которые заключаются в чистке кирпичной кладки, организация безопасных переходов: перила и стеклянные перегородки, так как в музее из-за особенностей помещения предполагаются большие перепады высот.

«С технической точки зрения работ не очень много <...>. Мы ничего не трогаем в части коммуникаций... То есть это «холодный» музей. Максимум, там будут стоять тепловые пушки. Но основное предполагаемое время посещения — весна, лето и осень. Зимой там будет прохладно», - добавила собеседница.



Член попечительского совета фонда подтвердила, что мультимедийная составляющая проекта планируется мощной: с множеством проекций, музыкой и сторителлингом. В настоящее время вместе с ГАСУ организаторы музея начали историко-архитектурное исследование, чтобы найти «корни» и историю появления каждого ангела. Позднее планируется выпустить книгу по экспонатам «Собрания ангелов».



Хмелева подтвердила информацию епархии, что предварительный план - открыть музей в 2023 году. Однако не исключено, что это событие может сместиться на 2024-й.



Так как Смольный собор — это объект культурного наследия федерального значения, проект приспособления под современное использование должен пройти согласование комитета по охране памятников. В настоящее время ведется разработка проектной документации.



Есть технические особенности, связанные с согласованием с «Водоканалом», с комитетом по благоустройству», для этого нужно было получать градплан.



С инициативой создания музея выступил настоятель собора Петр Мухин, рассказала Хмелева. Идея появилась после того, как в Смольный перенесли ангела с собора Святой Екатерины, где он находится до сих пор. В коллекцию слетятся реплики основных петербургских ангелов. «Они будут стоять на постаментах, где-то сидеть, где-то будут подвешены для ощущения полета. Они будут разного размера», - описывает Хмелева.



Пока утвержден список из 25 скульптур, чьи реплики можно будет рассмотреть в музее. В их числе ангелы с Петропавловского собора, Александровской колонны, их брат со здания Мариинской больницы, ангел с памятника Суворову, крылатая богиня Ника с Конногварейского бульвара, ее сестра с Главного штаба — вместе с монументом «Колесница Славы», ангелы с фасада самого Смольного собора и другие. Изготовление самих реплик начнется позднее, когда проект вступит в активную фазу, и все согласования будут поучены.



Ангел Петропавловского собора Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Александровская колонна Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Колесница Славы Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Ангел на Лютеранской церкви вСятых Петра и Павла Фото: Майя Жинкина/Коммерсанъ Поделиться Поделиться



