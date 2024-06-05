В Музее политической истории покажут галерею «первых лиц»

В главном здании Музея политической истории вы увидите фотографии лидеров страны от
Откроет выставку галерея портретов Николая II, который в 1904 году и утвердил создание органа распространения официальной информации в России. Именно с этой даты ТАСС ведёт отсчёт. Революции 1917 года на выставке проиллюстрируют фото Александра Керенского и Владимира Ульянова-Ленина. В 1918 году агентство вместе с советским правительством переехало в Москву, а в 1925 году получило своё современное имя.
Сталинское время на выставке проиллюстрируют фотографии с Ялтинской конференции, подписания договора о дружбе между СССР и КНР. Будет на выставке и знаменитый снимок маршала Георгия Жукова во время Парада Победы на Красной площади.
Среди кадров послевоенного времени будут снимки выступления Никиты Хрущёва в ООН, его же встречи с Фиделем Кастро и с Юрием Гагариным сразу после его полёта. Многие фотографии, которые вы увидите на выставке, выполнены фотографом Владимиром Мусаэльяном, который с 1969 по 1982 год был личным фотографом Леонида Брежнева, а после снимал Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева.
Иллюстрациями новейшей истории России станут снимки Бориса Ельцина, Дмитрия Медведева, Владимира Путина, выполненные лучшими действующими фотожурналистами агентства.
Выставка «Первые лица» пройдёт в главном здании Музея политической истории с 5 июня по 7 июля 2024 года. 0+