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    Злые улицы и Шон Пенн в новом триллере «Асфальтовые джунгли»

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    Фото: кадр из фильма
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    6 июня на российские экраны выходит драма Жана-Стефана Совера «Асфальтовые джунгли». Сюжет основан на романе Шеннона Берка «Черные мухи». Дело происходит в середине 90-х в Нью-Йорке. В центре внимания — начинающий фельдшер Олли Кросс, который надеется успешно сдать экзамены в медицинский колледж и стать врачом. Но перед этим ему предстоит отправиться вместе с ветераном-фельдшером Джином Рутковски в самые неспокойные районы вроде Гарлема и столкнуться там с перестрелками, коррумпированной полицией, безнадежными пациентами и общей атмосферой безнадеги, от которой могут помочь только черный юмор и решимость помогать людям во что бы то ни стало.

    Главную роль — Олли — в фильме сыграл восходящая звезда Тай Шеридан («Люди Икс: Апокалипсис», «Первому игроку приготовиться»), а Джина — ветеран голливуда Шон Пенн («Таинственная река», «Харви Милк»). Перед тем, как на эту роль утвердили Пенна, на неё также претендовал Мел Гибсон. В картине также приняли участие Кэтрин Уотерстон («Чужой: Завет»), Майкл Питт («Мечтатели») и никто иной, как скандально знаменитый боксер Майк Тайсон.

    Фильм был представлен на прошлогоднем фестивале в Канне, где он состязался за Золотую пальмовую ветвь. По отзывам критиков, это мрачная история, которая не рекомендуется любителям более нежного кино — однако превосходно снятая и с отличным актерским составом.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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