Реклама

    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    0 м/с, штиль

    756мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.74eur96.44
    Реклама

    Кинг рекомендует: звезда «Отряда самоубийц» Дэвид Дастмалчян берет интервью у дьявола в новом фильме ужасов

    3792
    2 комментария
    Фото: кадр из фильма
    ПоделитьсяПоделиться

    6 июня на экраны выходит хоррор Камерона Кернса «Полночь с дьяволом». По сюжету, дело происходит в 1970-е. Ведущий популярного ночного телешоу «Совы» Джек Делрой приглашает на Хэллоуин к себе в программу несколько экстрасенсов и девушку Лили, которая, по слухам, страдает от одержимости. С ней он планирует провести паранормальный сеанс в прямом эфире. Шоумен всего лишь гонится за рейтингами просмотров, но он и понятия не имеет, с чем ему на самом деле предстоит столкнуться.

    Фильм снят в стилистике «найденной пленки», имитируя реальные документальные кадры. В роли Джека Делроя в картине выступил актер Дэвид Дастмалчян, известный по своим ролям в фильмах «Человек-муравей», «Отряд самоубийц: миссия навылет», «Дюна» и «Оппенгеймер».

    Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Остине, штат Техас. Фильм сразу же собрал превосходную кассу, а также комплименты критиков, которые назвали картину «восхитительно мрачной, местами дьявольски смешной и умело имитирующей эстетику 70-х». На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 97% из 208 рецензий критиков были положительными. Фильм также горячо одобрил сам Стивен Кинг, который заявил, что картина «просто великолепна и он не мог оторвать от неё глаз», а также посоветовал всем любителям ужастиков немедленно её посмотреть.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

    По теме

    Триллер
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Михаил Тимошин31 Мая 2024 в 15:49
    На стримингах ещё месяц назад был. Нормик. Твёрдая 7 из 10.
    +0−0
    Kilrathi31 Мая 2024 в 15:26
    Звезда "Отряда самоубийц" - это Марго Робби. Остальные - на подтанцовке!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close