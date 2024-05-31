Кинг рекомендует: звезда «Отряда самоубийц» Дэвид Дастмалчян берет интервью у дьявола в новом фильме ужасов

6 июня на экраны выходит хоррор Камерона Кернса «Полночь с дьяволом». По сюжету, дело происходит в 1970-е. Ведущий популярного ночного телешоу «Совы» Джек Делрой приглашает на Хэллоуин к себе в программу несколько экстрасенсов и девушку Лили, которая, по слухам, страдает от одержимости. С ней он планирует провести паранормальный сеанс в прямом эфире. Шоумен всего лишь гонится за рейтингами просмотров, но он и понятия не имеет, с чем ему на самом деле предстоит столкнуться.
Фильм снят в стилистике «найденной пленки», имитируя реальные документальные кадры. В роли Джека Делроя в картине выступил актер Дэвид Дастмалчян, известный по своим ролям в фильмах «Человек-муравей», «Отряд самоубийц: миссия навылет», «Дюна» и «Оппенгеймер».
Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Остине, штат Техас. Фильм сразу же собрал превосходную кассу, а также комплименты критиков, которые назвали картину «восхитительно мрачной, местами дьявольски смешной и умело имитирующей эстетику 70-х». На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 97% из 208 рецензий критиков были положительными. Фильм также горячо одобрил сам Стивен Кинг, который заявил, что картина «просто великолепна и он не мог оторвать от неё глаз», а также посоветовал всем любителям ужастиков немедленно её посмотреть.
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Матвей Пирогов