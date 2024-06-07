«Ненормальные активы надо приватизировать». Глава Минэка признал неэффективность работы государственных корпораций

Государство не справляется с ролью антикризисного менеджера в конкурентных отраслях, поэтому проблемные активы надо приватизировать. Об этом в ходе бизнес-завтрака Сбера на ПМЭФ 7 июня заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.



Рассуждая о государственной поддержке бизнеса, он отметил, что сейчас власти более активно выделяют деньги на поддержку ЖКХ, нежели промышленности. Решетников призвал дополнительно посмотреть на ситуации в госкорпорациях.



«Мы туда зачастую собрали очень разные предприятия по принципу: «Ну, там ребята разберутся. Один большой котел. У них там есть прибыли, убытки, оно как-то там сложится, аннигилируется и чудесным образом начнет развиваться». Ребята посидели-посидели, потом через 10 лет менеджеров сменили, новые менеджеры приходят и говорят: «Слушайте, тут что-то триллиона не хватает», — описал он проблему.

