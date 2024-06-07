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    ПМЭФ 2024

    «Ненормальные активы надо приватизировать». Глава Минэка признал неэффективность работы государственных корпораций

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    12 комментариев

    Государство не справляется с ролью антикризисного менеджера в конкурентных отраслях, поэтому проблемные активы надо приватизировать. Об этом в ходе бизнес-завтрака Сбера на ПМЭФ 7 июня заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

    Рассуждая о государственной поддержке бизнеса, он отметил, что сейчас власти более активно выделяют деньги на поддержку ЖКХ, нежели промышленности. Решетников призвал дополнительно посмотреть на ситуации в госкорпорациях.

    «Мы туда зачастую собрали очень разные предприятия по принципу: «Ну, там ребята разберутся. Один большой котел. У них там есть прибыли, убытки, оно как-то там сложится, аннигилируется и чудесным образом начнет развиваться». Ребята посидели-посидели, потом через 10 лет менеджеров сменили, новые менеджеры приходят и говорят: «Слушайте, тут что-то триллиона не хватает», — описал он проблему.

    Сроки реализации проектов госкорпорациями правительству регулярно приходится откладывать, в то время как частный сектор, получив субсидии, зачастую выполняет все быстро и делает именно то, что было необходимо.

    «Надо все-таки переходить к тому, что нормальные активы надо выводить, может быть, и государство там останется на какую-то часть управления, но ненормальные точно надо приватизировать. Потому что государство как антикризисный менеджер, как правило, особенно в конкурентных отраслях, справляется не очень», — заключил министр.

    Петербургский международный экономический форум проходит в КВЦ «Экспофорум» с 5 по 8 июня. Он проводится в 27-й раз. Тема года: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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    Комментарии 12

    oleg194007 Июн 2024 в 10:36
    Как такого гайдаровско-чубайсовского последыша ввели в правительтво ?
    +1−0
    АдъМирал07 Июн 2024 в 10:21
    "Вот это поворот! " ©
    +0−0
    alefparent07 Июн 2024 в 09:49
    Интереснейшее открытие сделал глава минэка, оказывается частное управление эффективнее государственного. Достойно Нобелевской премии по экономике.
    +3−1
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