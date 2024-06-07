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    Председатель «Зова народа» сообщил о смерти зампреда Антона Еговцева. Это движение жаловалось на «голую вечеринку»

    5217
    3 комментария

    В Подмосковье погиб заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев. Об этом сообщил 7 июня председатель движения Сергей Зайцев в соцсетях.

    «Его убили около дома. Ведется следствие», — пишет Зайцев. При этом он отмечает, что последние два дня Еговцев плохо себя чувствовал.

    Организация «Зов народа» занимается, в частности, тем, что инициирует проверки артистов и активистов по фактам возможной госизмены. В частности, как сообщало РИА Новости, активисты этого движения написали жалобу в Генпрокуратуру на «голую вечеринку», которую проводила Анастасия Ивлеева. По их мнению, веселиться, когда «Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности», недопустимо.

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    ЛАЙК10
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    Cashmare07 Июн 2024 в 10:24
    да откуда все эти организации лезут? что за метастазы власти?
    +12−0
    alexadmin07 Июн 2024 в 10:22
    Никак народ к нему пришел за который он радел?
    +11−1
    Карабас Барабас07 Июн 2024 в 10:18
    Бумеранг вернулся...
    +11−1
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