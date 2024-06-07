Председатель «Зова народа» сообщил о смерти зампреда Антона Еговцева. Это движение жаловалось на «голую вечеринку»

В Подмосковье погиб заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев. Об этом сообщил 7 июня председатель движения Сергей Зайцев в соцсетях.



«Его убили около дома. Ведется следствие», — пишет Зайцев. При этом он отмечает, что последние два дня Еговцев плохо себя чувствовал.

Организация «Зов народа» занимается, в частности, тем, что инициирует проверки артистов и активистов по фактам возможной госизмены. В частности, как сообщало РИА Новости, активисты этого движения написали жалобу в Генпрокуратуру на «голую вечеринку», которую проводила Анастасия Ивлеева. По их мнению, веселиться, когда «Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности», недопустимо.

