Ротенберг: Мы постоянно боремся с блатными детьми

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг на ПМЭФ заявил, что в армейском клубе борются с блатными детьми.



По его мнению, в спорте, особенно в детском, нельзя допускать «неправильной коммерциализации». «Когда есть блатные дети, мы с этим боремся постоянно. Создаем условия, чтобы этого не было», – сказал 6 июня главный тренер СКА, сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Ротенберг.

Также он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил цель, чтобы 70% россиян занимались спортом. По мнению главного тренера СКА, широкое освещение, медийность способствуют притоку людей.