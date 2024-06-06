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    ПМЭФ 2024

    Ротенберг: Мы постоянно боремся с блатными детьми

    1144
    4 комментария

    Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг на ПМЭФ заявил, что в армейском клубе борются с блатными детьми.

    По его мнению, в спорте, особенно в детском, нельзя допускать «неправильной коммерциализации». «Когда есть блатные дети, мы с этим боремся постоянно. Создаем условия, чтобы этого не было», – сказал 6 июня главный тренер СКА, сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Ротенберг.

    Также он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил цель, чтобы 70% россиян занимались спортом. По мнению главного тренера СКА, широкое освещение, медийность способствуют притоку людей.

    Роман Ротенберг — российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер, сын миллиардера Бориса Ротенберга.

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    Комментарии 4

    Инкогнито202106 Июн 2024 в 19:38
    А сам то кто есть?
    +0−0
    Чёрт Опасный06 Июн 2024 в 19:35
    В этом нет никакого сомнения!
    +1−0
    Огромная польза!06 Июн 2024 в 19:31
    Сам_всего_добился (с)
    +1−0
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