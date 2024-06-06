Москвичам будут присылать СМС о состоянии близких, которые находятся в реанимации

Москвичам, близкие которых находятся в реанимации, начнут присылать СМС-уведомления об их состоянии. Пилотный проект уже запущен. Подробности сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на полях ПМЭФ, передает РИА Новости 6 июня.



Новую программу запустили в больнице в Коммунарке. Как объяснила Ракова, у пациентов в реанимации практически не бывает возможности связаться близкими, из-за чего переживающие члены семьи обрывают телефоны кол-центров и дежурят в коридорах медучреждений.