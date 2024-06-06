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    Москвичам будут присылать СМС о состоянии близких, которые находятся в реанимации

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    1 комментарий

    Москвичам, близкие которых находятся в реанимации, начнут присылать СМС-уведомления об их состоянии. Пилотный проект уже запущен. Подробности сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на полях ПМЭФ, передает РИА Новости 6 июня.

    Новую программу запустили в больнице в Коммунарке. Как объяснила Ракова, у пациентов в реанимации практически не бывает возможности связаться близкими, из-за чего переживающие члены семьи обрывают телефоны кол-центров и дежурят в коридорах медучреждений.

    В рамках проекта родственникам пациента ежедневно будет приходить сообщения с самыми основными параметрами его состояния: в сознании / не в сознании, на ИВЛ / дышит сам, динамика положительная / без изменения / динамика отрицательная.

    Ранее на полях ПМЭФ сообщили о заключении соглашения по созданию Межрегионального центра высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией участников СВО.

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    Комментарии 1

    Zet06 Июн 2024 в 21:04
    больной перед... потел/ не потел...
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