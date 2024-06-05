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    В Ленобласти откроют центр высокотехнологичного протезирования для участников СВО

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    6 комментариев

    Во Всеволожском районе Ленобласти откроют Межрегиональный центр высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией участников СВО. Соответствующее соглашение заключили в рамках ПМЭФ, сообщили в администрации области в среду, 5 июня.


    Документ о создании центра заключило правительство 47-го региона и Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО). Предполагается, что реабилитацию в нем будут проходить как жители Ленинградской области, так и бойцы со всего СЗФО, тяжело раненные в зоне спецоперации.

    «Современный центр ортопедии, который бы в себя включал и реабилитацию, и социализацию, и трудоустройство, и обучение», — прокомментировал губернатор Александр Дрозденко.

    На полях ПМЭФ также продемонстрируют протез, в составе которого представлено доработанное серийное устройство с пневматической системой управления — коленный модуль Steplife P5. Модуль состоит из авиационного алюминия и управляемого пневматического амортизатора. Устройство можно регулировать в зависимости от уровня активности человека.

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    ПротезЛенобластьСВО
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    Комментарии 6

    28206267505 Июн 2024 в 17:35
    Для подобных нужно открывать центр протезирования мозга
    +0−0
    Иван 2пырьев05 Июн 2024 в 16:50
    но лет через 5
    +1−0
    26592706605 Июн 2024 в 16:44
    В прошлом году в России было зарегистрировано 2,17 млн мужчин с инвалидностью в возрастной категории от 31 года до 59 лет — это рекордный показатель за последние восемь лет. Об этом свидетельствуют данные Фонда пенсионного и социального страхования.

    В 2022 году в России официально было 1,67 млн мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 года до 59 лет. Таким образом, в 2023 году этот показатель вырос на 507 тысяч или на 30%. Это рекордный рост за последние восемь лет.

    Также в 2023 году был зафиксирован один из самых больших показателей в категории мужчин с инвалидностью в возрасте от 18 до 30 лет — 290 тысяч человек. Больше это число было только в 2016 и 2017 годах — 319 тысяч и 302 тысячи соответственно. Данные об этой категории за 2022 год Росстат скрыл.
    +6−0
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