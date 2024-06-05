В Ленобласти откроют центр высокотехнологичного протезирования для участников СВО

Во Всеволожском районе Ленобласти откроют Межрегиональный центр высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией участников СВО. Соответствующее соглашение заключили в рамках ПМЭФ, сообщили в администрации области в среду, 5 июня.



Документ о создании центра заключило правительство 47-го региона и Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО). Предполагается, что реабилитацию в нем будут проходить как жители Ленинградской области, так и бойцы со всего СЗФО, тяжело раненные в зоне спецоперации.



«Современный центр ортопедии, который бы в себя включал и реабилитацию, и социализацию, и трудоустройство, и обучение», — прокомментировал губернатор Александр Дрозденко.



На полях ПМЭФ также продемонстрируют протез, в составе которого представлено доработанное серийное устройство с пневматической системой управления — коленный модуль Steplife P5. Модуль состоит из авиационного алюминия и управляемого пневматического амортизатора. Устройство можно регулировать в зависимости от уровня активности человека.

