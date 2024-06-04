От умных протезов до робота-пылесоса: какие инновационные технологии представят на ПМЭФ-2024

Петербургский международный экономический форум традиционно становится площадкой не только для крупных компаний — лидеров российской экономики, но и для демонстрации новейших технологий, которые создаются стартапами. Именно они формируют новые точки роста в стране — уверены в фонде «Сколково», который ежегодно демонстрирует разработки своих резидентов на площадке в Петербурге.

Идея стартапа как компании, которая создает что-то новое и потенциально привлекательное для рынка, вполне соответствует главной теме ПМЭФ-2024: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». В этом году в выставочной программе форума участвуют более 20 компаний-резидентов «Сколково», которые логично можно разделить по двум из четырех основных треков форума: «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».



Выручка резидентов «Сколково» в 2023 году увеличилась на 43% по сравнению с 2022 годом и составила 508 млрд рублей. На 1 марта 2024 года число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4100. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 95 тысяч.

Здоровый подход Внимание к медицинским разработкам резко возросло во время эпидемии COVID-19, и, начиная с 2021 года, неотъемлемой частью ПМЭФ стала форум-выставка «Здоровое общество», где обсуждаются решения для медицины и поддержания здорового образа жизни. За эти годы несколько поменялись акценты: если три года назад наиболее актуальны были разработки по тестированию на различные виды вирусов (в первую очередь, коронавирус, но не только), средства защиты и телемедицинские технологии, позволяющие исключить индивидуальный контакт, то сегодня все больше проектов связано с реабилитацией.



Фото: предоставлено «Сколково» Поделиться Поделиться





Например, компания «МОТОРИКА» продемонстрирует на ПМЭФ-2024 несколько видов протезов: Manifesto с интеллектуальной системой управления, протез плеча INDY со встроенным IoT-модулем и передачей данных на облачную платформу для контроля технического состояния и активности пользователя, а также оптические датчики для считывания управляющих команд с активных групп мышц. Генеральный директор компании Андрей Давидюк на сессиях деловой программы расскажет о биомедицинских технологиях как основе технологического университета.

Фото: предоставлено «Сколково» Поделиться Поделиться





Компания «Остео Сайбер» покажет свою разработку для травматологии и челюстно-лицевой хирургии, которая позволяет заменить титановые имплантаты на растворимые магниевые, что сокращает срок реабилитации пациентов, а также избавляет их от повторной операции по извлечению имплантата из уже зажившей кости. «Ранее резорбируемые имплантаты представлялись только некоторыми европейскими производителями, но из-за высокой цены они были доступны лишь 2% пациентов, — рассказывает генеральный директор и соучредитель «Остео Сайбер» Маргарита Келлерман. — Разработанный и запатентованный магниевый сплав и уникальная технология производства делают наши изделия доступными широкому слою пациентов». По ее словам, цель участия в ПМЭФ — лично встретиться с инвесторами, партнерами и заказчиками, чтобы спланировать цепочку поставок согласно потребностям медучреждений и госпрограмм.



На стенде ВЭБ.РФ выступит ведущий реабилитолог компании-производителя высокотехнологичных устройств для протезов конечностей Steplife Екатерина Чалышева. Она продемонстрирует свой протез, в составе которого представлено доработанное серийное устройство с пневматической системой управления — коленный модуль Steplife P5. Модуль состоит из авиационного алюминия и управляемого пневматического амортизатора. Устройство можно регулировать в зависимости от уровня активности человека.



Фото: предоставлено «Сколково» Поделиться Поделиться





Для здравоохранения по-прежнему актуальны информационные системы — в частности, на ПМЭФ компания «ЗДОРОВЬЕ ГОРОДА» покажет цифровую экосистему «Здоровье.ру», которая объединяет продукты для пациентов, врачей, фармкомпаний и администраторов системы здравоохранения. Ее сервисы уже сейчас интегрированы с ЕГИСЗ и региональными информационными системами здравоохранения. В этом году компания представит новые федеральные обучающие проекты для врачей, программы раннего доступа, децентрализованные исследования реальной практики, цифровой ассистент научных мероприятий.



Все чаще в последнее время в медицине применяется искусственный интеллект. Так, компания «БРЕЙНФОН» продемонстрирует ИИ-сервисы диагностики болезней Паркинсона, Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний по голосу и речи. «Мы верим, что наша работа также вносит свой вклад в обеспечение технологического суверенитета России. Планируем найти новых партнеров, а также выступить на одной из сессий», — рассказывает исполнительный директор «БРЕЙНФОН» Ильдар Хасанов.

А компания «EVA Lab», которая занимается разработкой систем поддержки принятия врачебных решений на базе алгоритмов ИИ, примет участие в питч-сессии, которую в рамках ПМЭФ проведет АСИ. ИИ позволяет в режиме реального времени обнаруживать ранние признаки рака кишечника (полипы), что повышает эффективность диагностики с 74% до 98%. «Мы надеемся наладить взаимоотношения с крупными частными медицинскими центрами или государственными НИИ о пилотировании», — говорит директор по продукту EVA Lab Евгений Алханов.



Фото: предоставлено «Сколково» Поделиться Поделиться





Если говорить о реабилитации, то еще один участник ПМЭФ — «Сенсор-Тех» представит разработки, которые помогают в социализации слепых, глухих и слепоглухих. В частности, это нейроимпланты для восстановления зрения и слуха ELVIS V и ELVIS C.

Еще один российский разработчик ИТ-продуктов на базе нейротехнологий Neiry в рамках ПМЭФ расскажет о неинвазивных системах для терапии на основе биологической обратной связи, системе неинвазивной стимуляции блуждающего нерва, оборудовании для глубокой стимуляции головного мозга. Как отметила руководитель Neiry Medical Наталья Бехтерева, решения для психического здоровья — принципиально новая для нашей страны сфера, которая изменит многие индустрии в ближайшие годы.



Тема здоровья будет продолжена и в рамках дискуссионной программы форума. Так, заместитель председателя правления по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем примет участие в секции, посвященной новым форматам партнерства с искусственным интеллектом. Это сейчас одно из наиболее востребованных направлений в IT-индустрии: объем российского рынка ИИ в прошлом году вырос на 18% и достиг почти 650 млрд рублей. Разработкой в области нейросетей занимаются более тысячи компаний страны.



Вице-президент, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий Фонд «Сколково» Камила Зарубина Фото: предоставлено «Сколково» Поделиться Поделиться





Вице-президент, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий Фонд «Сколково» Камила Зарубина станет модератором секции «Технологическое предпринимательство в медицине», а также примет участие в обсуждении новых разработок и технологий в российской фармацевтике. Не секрет, что фармацевтический кластер сегодня один из быстро растущих — российским компаниям удалось в 2023 году занять более 36% рынка лекарств страны (в рублевом выражении), выпуская не только дженерики в рамках импортозамещения, но и производя препараты собственной разработки.



Мелочей не бывает Для формирования технологического суверенитета разработка «умной» бытовой техники не менее важна, чем сложных систем кибербезопасности для компаний. Об этом говорит и разноплановость резидентов на площадке «Территория инноваций» и стенде ВЭБ.РФ.

Например, компания AML Crypto создает инструменты для анализа блокчейн-транзакций и предоставляет услуги по выявлению и восстановлению утраченной криптовалюты. Резидент представит передовые решения: инструмент, наглядно показывающий взаимодействие между блокчейн-адресами, AML-проверку крипто-адресов для оценки уровня риска, систему риск-менеджмента блокчейн-адресов для криптообменников и бирж. «Участие в ПМЭФ позволяет не только укрепить наше присутствие на локальном и глобальном рынках, но и активно участвовать в обсуждении ключевых тенденций и инноваций в сфере финансовых технологий», — говорит генеральный директор AML Crypto Никита Алексеев.



Разработчик систем предотвращения утечки данных «АТОМ БЕЗОПАСНОСТЬ» (входит в группу компаний СКБ Контур) продемонстрирует софт, который помогает расследовать инциденты внутренней безопасности, предотвращать утечки конфиденциальной информации, вести учёт рабочего времени и администрировать рабочие места. Для компаний форума эта тематика особенно актуальна, поскольку количество кибератак растёт каждый год, а экономический ущерб исчисляется сотнями миллиардов рублей, считает генеральный директор компании Иван Хаустов. Так, в России только в первом полугодии 2024 число киберпреступлений выросло на 17%, ущерб в IT-сфере достиг 156 млрд руб. по итогам 2023 года. Это потери как напрямую от кражи данных и простоя систем, так и из-за снижения доверия клиентов и партнеров. По прогнозам экспертов, общемировые потери от киберпреступлений к 2025 году могут составить не менее $8 трлн.



Еще один участник — «СтендАп Инновации» — покажет образовательный проект «Бережная цифра», который должен социализировать ребенка в цифровой среде и адаптировать педагогов к цифровой трансформации образования и общества. «Площадка форума — это возможность поиска полезных контактов, проведения переговоров, анализа текущих трендов и направлений развития РФ и стран БРИКС, — комментирует заместитель директора «СтендАп Инновации» Антон Нуркенов. — Планируем провести встречи с руководителями субъектов РФ и презентовать успешный опыт работы в федеральных и региональных программах».



Тему образования продолжит соглашение о партнерстве, которое Фонд «Сколково» планирует заключить с Минобрнауки России и АНО «Нацприоритеты» в рамках форума. Его цель — реализация совместных инициатив и проектов.

А роль цифровизации в жизни молодого поколения обсудят в рамках Молодежного форума на секции, посвященной геймификации, в которой примет участие вице-президент по развитию и планированию Фонда «Сколково» Сергей Израйлит.



Фото: предоставлено «Сколково» Поделиться Поделиться





Среди интересных разработок, более приближенных к повседневной жизни, — роботы-уборщики от компании Waybot Robotics для больших торговых и офисных площадей, гостиниц и магазинов. В дни форума они будут обеспечивать чистоту на стенде ВЭБ.РФ.

А компания «Бери Заряд» развернет свои стандартные зарядные станции с powerbank, которые будут работать бесплатно все время проведения ПМЭФ. Об успешности этого резидента «Сколково» говорит в том числе тот факт, что в мае компания провела pre-IPO раунд на площадке Rounds, в ходе которого компания привлекла более 750 млн рублей за 3 дня, изначально ориентируясь на диапазон 500–700 млн и месяц на сбор поручений.



Из стартапов в единороги

Вывод технологических компаний на IPO определен как одно из приоритетных направлений поддержки правительства РФ. В прошлом году, например, акции 8 российских компаний были размещены на Московской бирже — в таком количестве за календарный год новые эмитенты не выходили на IPO последние 10 лет. С чего стартапам начинать свой путь к IPO — обсудят на сессии «Плох тот стартап, который не мечтает стать единорогом» с участием Минцифры и «Сколково». Экспертизой поделится вице-президент по финансовой поддержке и технологической экспертизе Фонда Павел Гудков.

А на сессии ВЭБ.РФ «Технологии НЭП 2.0», где также примет участие заместитель председателя правления по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем, планируется обсудить приоритетные области, выбранные государством для технологического перевооружения и возможности ускоренной коммерциализации разработанных образцов.



заместитель председателя правления по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем Фото: предоставлено «Сколково» Поделиться Поделиться





Дополнительную поддержку и развитие высокотехнологичных стартапов интересуют не только государство, но и крупные компании. В рамках ПМЭФ будет подписано соглашение между российским разработчиком, производителем и поставщиком компьютерной техники и ИТ-решений ПК «Аквариус», который планирует открыть на территории «Сколково» центр разработки.



Еще одно важное соглашение поможет связать технологичные компании с одной из самых крупных отраслей экономики — строительством. В рамках соглашения с «ДОМ.РФ» планируется совместный со «Сколково» запуск проекта по исследованию цифровизации в строительной отрасли. Напомним, что с 1 июля для всех застройщиков жилья будет обязательным использование технологий информационного моделирования.

