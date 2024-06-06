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    Театры

    Анна Ковальчук, Сергей Мигицко и другие звезды выступили на Дворцовой в рамках ПМЭФ

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    1 комментарий
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Звездные артисты Театра имени Ленсовета вышли на сцену, установленную на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ, чтобы по случаю 225-летия со дня рождения Александра Пушкина прочесть горожанам его строки.

    Музыкально-поэтический спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа» по мотивам произведений юбиляра мог бесплатно посмотреть и послушать любой желающий вечером 6 июня в сопровождении симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга.

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    Прозвучали фрагменты из опер Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балета «Лебединое озеро», фортепианных циклов «Времена года» и «Детский альбом».

    Те, кто испугался плохой погоды или просто не нашел времени, могут посмотреть постановку Ларисы Луппиан и Олега Левакова в самом театре. В спектакле заняты Анна Ковальчук и Сергей Мигицко, Сергей Перегудов, Виктория Волоховая, Максим Сапранов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Премьера спектакля состоялась в декабре 2022 года.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Дворцовая площадьПушкин
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    Комментарии 1

    Zнаворотник06 Июн 2024 в 23:14
    Сергей своей фамилией случаем не дискредитирует всрф?
    +0−0
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