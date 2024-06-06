Анна Ковальчук, Сергей Мигицко и другие звезды выступили на Дворцовой в рамках ПМЭФ

Звездные артисты Театра имени Ленсовета вышли на сцену, установленную на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ, чтобы по случаю
Музыкально-поэтический спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа» по мотивам произведений юбиляра мог бесплатно посмотреть и послушать любой желающий вечером 6 июня в сопровождении симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга.
Прозвучали фрагменты из опер Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балета «Лебединое озеро», фортепианных циклов «Времена года» и «Детский альбом».
Те, кто испугался плохой погоды или просто не нашел времени, могут посмотреть постановку Ларисы Луппиан и Олега Левакова в самом театре. В спектакле заняты Анна Ковальчук и Сергей Мигицко, Сергей Перегудов, Виктория Волоховая, Максим Сапранов.
Премьера спектакля состоялась в декабре 2022 года.