Анна Ковальчук, Сергей Мигицко и другие звезды выступили на Дворцовой в рамках ПМЭФ

Звездные артисты Театра имени Ленсовета вышли на сцену, установленную на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ, чтобы по случаю 225-летия со дня рождения Александра Пушкина прочесть горожанам его строки.



Музыкально-поэтический спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа» по мотивам произведений юбиляра мог бесплатно посмотреть и послушать любой желающий вечером 6 июня в сопровождении симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга.