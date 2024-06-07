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    Дожди и полив вымывают азот с калием: чем подкормить чеснок, лук и капусту, чтобы не желтели

    Весна в этом году подготовила испытания для дачников

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    Капусте нужно дать время укорениться
    Капусте нужно дать время укоренитьсяФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    Май принес много испытаний дачникам, июнь начинается также не обнадеживающе. Где-то в регионах палящее солнце, а где-то холод и льют дожди. В это время очень важно правильно поддержать культуры, которые уже растут на грядках. Объясняем, чем и когда подкармливать чеснок, лук, капусту и другие растения.

    Самое главное, что нужно помнить — в холод подкормки малоэффективны, поэтому стоит задуматься о них после 10 июня или когда температура днем станет выше +18 градусов. При этом полив нельзя проводить при палящем солнце.

    — Изначально в луночку и на грядку вносят все нужные полезные вещества для того, чтобы растение укоренилось, схватилось за землю корешками, начало расти. Поэтому первичной дозы вполне достаточно, а потом уже, когда по-настоящему пойдет тепло, тогда эффективность подкормок будет достаточно значительная, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

    При обильных дождях и активном поливе важные для растений элементы вымываются в более глубокие слои почвы — и азот и калий, поэтому в июне придется разбираться с этой проблемой.

    Чем подкормить капусту

    Сейчас нужно дать растению укорениться. При правильном внесении удобрений в лунку о первой подкормке стоит задуматься после 15 июня, а лучше в районе 20 июня.

    — Мы смотрим на состояние капусты. Если у нее слабо-зеленая окраска листа, то тогда, конечно, подкармливаем. Но не нужно забывать, что листовые культуры очень легко и быстро накапливают нитратные формы азота. Чрезмерное увлечение подкормками чревато. Иногда бывает так, что человек боится нитратов из магазина, а сам как начнет активничать и получает супернитратную продукцию на собственном огороде, — предупредила Людмила Шубина.

    Поэтому лучше всего использовать органические настои. Это либо настой куриного помета в разведении 1 к 25 или настой сброженной травы с добавлением древесной золы в разведении 1 к 10. Любую из подкормок вносят только под корень, чтобы на листву сверху ничего не попало. В июне достаточно одной, максимум двух подкормок капусты.

    Как подкормить чеснок

    Одной подкормки в мае может быть недостаточно посадкам чеснока. Если листья чеснока еще зеленые и выглядят здоровыми, то достаточно полить грядку настоем. Людмила Шубина советует использовать настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10.

    — Так мы обеспечим здоровье листьев, и головка будет крепкой. Но подкормку нужно проводить не под палящим солнцем. Перед этим надо полить грядку, если она сухая, сначала обычной водой, а потом уже обильно настоем, — подчеркнула агроном.

    Сейчас можно внести и минеральные удобрения в разведении, указанном на упаковке. При этом обратите внимание — весной в почву нельзя вносить хлористый калий. Хлор может серьезно навредить растениям. Такое удобрение можно использовать только осенью.

    Чем полить, если лук желтеет

    Чаще всего луку не хватает азота, и перо начинает желтеть
    Чаще всего луку не хватает азота, и перо начинает желтетьФото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU
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    По луку можно сильно бить резкое чередование жары и обильных дождей. Нужно стараться сохранять адекватный режим полива, а если это не удается, то, помимо настоев, стоит применить более сильное средство, чем настои.

    В первую очередь перо на луке желтеют из-за нехватки азота. Для подкормки можно взять мочевину или нашатырный спирт. С ними нужно быть очень аккуратными с разведением, иначе растения могут просто сгореть.

    — Нашатырный спирт разводится 3 столовых ложки на 10 литров воды. Во влажную погоду в начале июня мочевину можно внести в сухом виде — по 30 граммов на квадратный метр. Выбираем или одно, или другое, — подчеркнула Людмила Шубина.

    При жаре перо также может начать желтеть, и здесь нужно внимательно следить за пересыханием почвы.

    Как подкормить перец и баклажаны

    На каждое растение потребуется по одном литру подкормок
    На каждое растение потребуется по одном литру подкормокФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    Перец и баклажаны нужно подкармливать в первую очередь при посадке. В каждую лунку внести по четверти ведра перегноя и ложке минеральных удобрений. Если это не сделать, то придется вносить удобрения после укоренения.

    — При отрастании боковых побегов и активном росте листьев с цветением стоит поддержать и перцы, и баклажаны, — подчеркнула агроном. — Необходимо сделать одну–две подкормки с интервалом в две недели.

    На каждое растение потребуется по литру раствора. Можно взять настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10. На 10-литровое ведро добавляется еще и стакан древесной золы.

    Капусте нужно дать время укорениться
    Капусте нужно дать время укоренитьсяФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    Чаще всего луку не хватает азота, и перо начинает желтеть
    Чаще всего луку не хватает азота, и перо начинает желтетьФото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU
    На каждое растение потребуется по одном литру подкормок
    На каждое растение потребуется по одном литру подкормокФото: Александр Ощепков / NGS.RU

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