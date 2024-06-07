Дожди и полив вымывают азот с калием: чем подкормить чеснок, лук и капусту, чтобы не желтели

Капусте нужно дать время укорениться Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Май принес много испытаний дачникам, июнь начинается также не обнадеживающе. Где-то в регионах палящее солнце, а где-то холод и льют дожди. В это время очень важно правильно поддержать культуры, которые уже растут на грядках. Объясняем, чем и когда подкармливать чеснок, лук, капусту и другие растения.

Самое главное, что нужно помнить — в холод подкормки малоэффективны, поэтому стоит задуматься о них после 10 июня или когда температура днем станет выше +18 градусов. При этом полив нельзя проводить при палящем солнце.

— Изначально в луночку и на грядку вносят все нужные полезные вещества для того, чтобы растение укоренилось, схватилось за землю корешками, начало расти. Поэтому первичной дозы вполне достаточно, а потом уже, когда по-настоящему пойдет тепло, тогда эффективность подкормок будет достаточно значительная, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.



При обильных дождях и активном поливе важные для растений элементы вымываются в более глубокие слои почвы — и азот и калий, поэтому в июне придется разбираться с этой проблемой. Чем подкормить капусту Сейчас нужно дать растению укорениться. При правильном внесении удобрений в лунку о первой подкормке стоит задуматься после 15 июня, а лучше в районе 20 июня. — Мы смотрим на состояние капусты. Если у нее слабо-зеленая окраска листа, то тогда, конечно, подкармливаем. Но не нужно забывать, что листовые культуры очень легко и быстро накапливают нитратные формы азота. Чрезмерное увлечение подкормками чревато. Иногда бывает так, что человек боится нитратов из магазина, а сам как начнет активничать и получает супернитратную продукцию на собственном огороде, — предупредила Людмила Шубина.

Поэтому лучше всего использовать органические настои. Это либо настой куриного помета в разведении 1 к 25 или настой сброженной травы с добавлением древесной золы в разведении 1 к 10. Любую из подкормок вносят только под корень, чтобы на листву сверху ничего не попало. В июне достаточно одной, максимум двух подкормок капусты. Как подкормить чеснок Одной подкормки в мае может быть недостаточно посадкам чеснока. Если листья чеснока еще зеленые и выглядят здоровыми, то достаточно полить грядку настоем. Людмила Шубина советует использовать настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10.

— Так мы обеспечим здоровье листьев, и головка будет крепкой. Но подкормку нужно проводить не под палящим солнцем. Перед этим надо полить грядку, если она сухая, сначала обычной водой, а потом уже обильно настоем, — подчеркнула агроном. Сейчас можно внести и минеральные удобрения в разведении, указанном на упаковке. При этом обратите внимание — весной в почву нельзя вносить хлористый калий. Хлор может серьезно навредить растениям. Такое удобрение можно использовать только осенью. Чем полить, если лук желтеет

Чаще всего луку не хватает азота, и перо начинает желтеть Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU Поделиться Поделиться





По луку можно сильно бить резкое чередование жары и обильных дождей. Нужно стараться сохранять адекватный режим полива, а если это не удается, то, помимо настоев, стоит применить более сильное средство, чем настои. В первую очередь перо на луке желтеют из-за нехватки азота. Для подкормки можно взять мочевину или нашатырный спирт. С ними нужно быть очень аккуратными с разведением, иначе растения могут просто сгореть. — Нашатырный спирт разводится 3 столовых ложки на 10 литров воды. Во влажную погоду в начале июня мочевину можно внести в сухом виде — по 30 граммов на квадратный метр. Выбираем или одно, или другое, — подчеркнула Людмила Шубина.

При жаре перо также может начать желтеть, и здесь нужно внимательно следить за пересыханием почвы.



Как подкормить перец и баклажаны

На каждое растение потребуется по одном литру подкормок Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Перец и баклажаны нужно подкармливать в первую очередь при посадке. В каждую лунку внести по четверти ведра перегноя и ложке минеральных удобрений. Если это не сделать, то придется вносить удобрения после укоренения. — При отрастании боковых побегов и активном росте листьев с цветением стоит поддержать и перцы, и баклажаны, — подчеркнула агроном. — Необходимо сделать одну–две подкормки с интервалом в две недели.

На каждое растение потребуется по литру раствора. Можно взять настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10. На 10-литровое ведро добавляется еще и стакан древесной золы.