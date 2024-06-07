Глава Минздрава сообщил, что почти у всех россиян есть иммунитет к COVID-19. Но расслабляться пока рано

Иммунитет к коронавирусной инфекции на настоящий момент сформировался практически у всех граждан России, и хотя случаи заболевания все еще имеют место, в большинстве из них болезнь протекает относительно благоприятно. Об этом 7 июня заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.



По словам министра, сейчас в России зарегистрировано 82 799 активных случаев коронавирусной инфекции, из которых 22 000 — стационарные, а 60 000 — амбулаторные. Труднее всего переносят COVID люди старшего возраста с хроническими заболеваниями, например сердечно-сосудистыми и диабетом.