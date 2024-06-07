Глава Минздрава сообщил, что почти у всех россиян есть иммунитет к COVID-19. Но расслабляться пока рано

Иммунитет к коронавирусной инфекции на настоящий момент сформировался практически у всех граждан России, и хотя случаи заболевания все еще имеют место, в большинстве из них болезнь протекает относительно благоприятно. Об этом 7 июня заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По словам министра, сейчас в России зарегистрировано
Но вирус постоянно мутирует, напомнил Мурашко. Это оказывает влияние на то, как «отрабатывает иммунитет» (цитата по «Интерфакс»). В зоне риска, таким образом, продолжают оставаться люди с ослабленным иммунитетом.
Ранее стало известно, что в России выявлено 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT, получившего название благодаря мутациям в генетическом коде. FLiRT принадлежит к семейству омикрон и вполне может стать новой доминирующей линией во всём мире.