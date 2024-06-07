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    Глава Минздрава сообщил, что почти у всех россиян есть иммунитет к COVID-19. Но расслабляться пока рано

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    3 комментария

    Иммунитет к коронавирусной инфекции на настоящий момент сформировался практически у всех граждан России, и хотя случаи заболевания все еще имеют место, в большинстве из них болезнь протекает относительно благоприятно. Об этом 7 июня заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    По словам министра, сейчас в России зарегистрировано 82 799 активных случаев коронавирусной инфекции, из которых 22 000 — стационарные, а 60 000 — амбулаторные. Труднее всего переносят COVID люди старшего возраста с хроническими заболеваниями, например сердечно-сосудистыми и диабетом.

    Но вирус постоянно мутирует, напомнил Мурашко. Это оказывает влияние на то, как «отрабатывает иммунитет» (цитата по «Интерфакс»). В зоне риска, таким образом, продолжают оставаться люди с ослабленным иммунитетом.

    Ранее стало известно, что в России выявлено 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT, получившего название благодаря мутациям в генетическом коде. FLiRT принадлежит к семейству омикрон и вполне может стать новой доминирующей линией во всём мире.

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    КовидКоронавирусМихаил МурашкоCOVID-19МутацииИммунитет
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    Комментарии 3

    dearbreader07 Июн 2024 в 10:45
    Лучше бы сказали, когда иммунитет к Первому каналу выработается.
    +0−0
    Заливщик голосовых планок07 Июн 2024 в 10:44
    Врут! Гинзбурх говорил - ширяться нужно не реже раза в полгода!
    +0−0
    Slava_Rossii207 Июн 2024 в 10:29
    При этом большинство спутником не кололось и в ковидниках не лежало. Зачем было надо устраивать мировую истерику?
    +0−0
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