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    В России обнаружены новые варианты коронавируса FLiRT. Они могут стать доминирующей линией во всём мире

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    В России выявлено 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT, получившего название благодаря мутациям в генетическом коде. Об этом представитель Роспотребнадзора 21 мая сообщил «Ведомостям».

    FLiRT принадлежит семейству омикрон и вполне может стать новой доминирующей линией во всём мире. Его характерными симптомами являются: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

    Также в России впервые за 2,5 месяца отмечен рост числа госпитализированных с COVID-19. Представитель Роспотребнадзора связал это с большим количеством контактов между людьми в майские праздники.

    Распространение коронавирусных штаммов из группы FLiRT на Западе, по мнению специалистов, может привести к всплеску заболеваемости летом.

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    ФлиртCOVID-19КоронавирусШтаммОмикрон
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