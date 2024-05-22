В России обнаружены новые варианты коронавируса FLiRT. Они могут стать доминирующей линией во всём мире

В России выявлено 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT, получившего название благодаря мутациям в генетическом коде. Об этом представитель Роспотребнадзора 21 мая сообщил «Ведомостям».

FLiRT принадлежит семейству омикрон и вполне может стать новой доминирующей линией во всём мире. Его характерными симптомами являются: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.



Также в России впервые за 2,5 месяца отмечен рост числа госпитализированных с COVID-19. Представитель Роспотребнадзора связал это с большим количеством контактов между людьми в майские праздники.