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    На Елагином пройдёт традиционная выставка стекла, керамики, металла и текстиля

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    В 2024 году выставка начнётся с создания экспозиции на глазах у зрителей в 10 утра 7 июня. Для всех посетителей парка вход на выставку свободный.

    Фото: пресс-служба ЦПКиО им. С.М. Кирова
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    Проект «Стекло и керамика в пейзаже + металл, текстиль» с 2005 года обыгрывает тему произведений прикладного искусства в пейзаже. Организаторы обращают внимание на то, как меняется восприятие предметов на пленэре в разное время суток, тем более что с развитием проекта зрители могут оценить всё многообразие форм и фактур, которое можно достичь в разных техниках.

    Изначально проект был посвящён стеклу в пейзаже, затем присоединились керамисты, а после — мастера по работе с металлом и текстилем. В выставке традиционно участвуют представители крупных стекольных центров (таких, как Гусь-Хрустальный, Никольск, Вышний Волочёк), а также стекольщики, керамисты, металлисты и текстильщики из разных стран и городов, представители профильных кафедр художественных вузов.

    Выставка «Стекло и керамика в пейзаже +металл, текстиль» пройдёт в ЦКПиО им. Кирова на Елагином острове, в Восточной части возле Елагиноостровского дворца 7–9 июня 2024 с 10 до 19. Торжественное открытие намечено на 13 часов 7 июня.

    Вход свободный для всех гостей парка.

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    Фото: пресс-служба ЦПКиО им. С.М. Кирова

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