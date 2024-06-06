ВМФ России отправляется на Кубу. В составе группы кораблей — атомная подводная лодка

Группа кораблей ВМФ РФ в составе четырех судов прибудет с официальным визитом в порт Гаваны в период с 12 по 17 июня 2024 года. Об этом стало известно сегодня из заявления Революционных вооруженных сил Кубы.

Визит, связанный с «историческими дружескими отношениями между Кубой и Россией», нанесут фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Российские моряки встретятся с командующим ВМФ Кубы и губернатором Гаваны. По прибытии в порт с одного из кораблей будет дан залп в знак приветствия, на что будет дан ответ артиллерийской батареей Революционных вооруженных сил из крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья.