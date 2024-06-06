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    ВМФ России отправляется на Кубу. В составе группы кораблей — атомная подводная лодка

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    12 комментариев

    Группа кораблей ВМФ РФ в составе четырех судов прибудет с официальным визитом в порт Гаваны в период с 12 по 17 июня 2024 года. Об этом стало известно сегодня из заявления Революционных вооруженных сил Кубы.

    Визит, связанный с «историческими дружескими отношениями между Кубой и Россией», нанесут фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Российские моряки встретятся с командующим ВМФ Кубы и губернатором Гаваны. По прибытии в порт с одного из кораблей будет дан залп в знак приветствия, на что будет дан ответ артиллерийской батареей Революционных вооруженных сил из крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья.

    Отдельно отмечается: «...Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, их стоянка в нашей стране не представляет угрозы для региона», а сам визит «строго соответствует международным правилам» (цитата по ТАСС).

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    ВМФ РФКубаГавана
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    Комментарии 12

    ЮлияБорисовна06 Июн 2024 в 21:17
    Из Кубы можно вплавь добраться до Флориды и попросить у Байдена политического убежища. Дорогой Абрамовича и Усманова - семь футов под килем!
    +0−0
    Огромная польза!06 Июн 2024 в 21:14
    Туда украинские дроны точно не достанут.
    +0−0
    Ну и ну.06 Июн 2024 в 21:01
    Жаль "Кузю" не взяли.
    +2−0
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