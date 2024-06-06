Не только Горская. На Петровской косе появится рекреационная зона с мариной за 60 млрд рублей

В Петербурге на Петровской косе и Безымянном острове может появиться рекреационная зона с яхтенной мариной. Как стало известно «Фонтанке» 6 июня, такой инвестпроект сейчас находится в стадии разработки.



Рекреационная зона охватит территорию Петровской косы (12,8 га) и Безымянного острова (около 7,9 га). Инвестором выступает ООО «Морские ворота Северной столицы», которое собеседники «Фонтанки» называют структурой Газпрома. Ориентировочный объем вложений — более 60 млрд рублей.

Концепция предполагает создание следующих объектов: межвузовского студенческого яхтенного клуба, детской парусной школы, гостиничных объектов и объектов, обеспечивающих инфраструктуру общественного пространства, рекреационной зоны. Утвердить ее планируется к середине июля.