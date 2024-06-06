Не только Горская. На Петровской косе появится рекреационная зона с мариной за 60 млрд рублей

В Петербурге на Петровской косе и Безымянном острове может появиться рекреационная зона с яхтенной мариной. Как стало известно «Фонтанке» 6 июня, такой инвестпроект сейчас находится в стадии разработки.
Рекреационная зона охватит территорию Петровской косы (12,8 га) и Безымянного острова (около 7,9 га). Инвестором выступает ООО «Морские ворота Северной столицы», которое собеседники «Фонтанки» называют структурой Газпрома. Ориентировочный объем вложений — более 60 млрд рублей.
Концепция предполагает создание следующих объектов: межвузовского студенческого яхтенного клуба, детской парусной школы, гостиничных объектов и объектов, обеспечивающих инфраструктуру общественного пространства, рекреационной зоны. Утвердить ее планируется к середине июля.
Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что недавно созданная компания «Морские ворота Северной столицы» готовит концепцию развития территории Петровской косы. Ее владелец — давний партнер Газпрома. Сейчас власти Петербурга заканчивают зачистку Петровской косы от наследия профсоюзов.
Ранее сообщалось, что в 2029–2030 годах планируется завершить работы по созданию курорта «Санкт-Петербург-марина» в промзоне «Горская». Площадь территории кластера составит 160 гектаров, общая протяженность береговой линии — более 4 км. Объем инвестиций в проект составит 210 млрд рублей.