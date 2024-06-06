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    Не только Горская. На Петровской косе появится рекреационная зона с мариной за 60 млрд рублей

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    6 комментариев

    В Петербурге на Петровской косе и Безымянном острове может появиться рекреационная зона с яхтенной мариной. Как стало известно «Фонтанке» 6 июня, такой инвестпроект сейчас находится в стадии разработки.

    Рекреационная зона охватит территорию Петровской косы (12,8 га) и Безымянного острова (около 7,9 га). Инвестором выступает ООО «Морские ворота Северной столицы», которое собеседники «Фонтанки» называют структурой Газпрома. Ориентировочный объем вложений — более 60 млрд рублей.

    Концепция предполагает создание следующих объектов: межвузовского студенческого яхтенного клуба, детской парусной школы, гостиничных объектов и объектов, обеспечивающих инфраструктуру общественного пространства, рекреационной зоны. Утвердить ее планируется к середине июля.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что недавно созданная компания «Морские ворота Северной столицы» готовит концепцию развития территории Петровской косы. Ее владелец — давний партнер Газпрома. Сейчас власти Петербурга заканчивают зачистку Петровской косы от наследия профсоюзов.

    Ранее сообщалось, что в 2029–2030 годах планируется завершить работы по созданию курорта «Санкт-Петербург-марина» в промзоне «Горская». Площадь территории кластера составит 160 гектаров, общая протяженность береговой линии — более 4 км. Объем инвестиций в проект составит 210 млрд рублей.

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    Комментарии 6

    Maik506 Июн 2024 в 21:27
    "межвузовского студенческого яхтенного клуба, детской парусной школы" прикрываются детьми и студентами...
    Как без них городу...
    +0−0
    28081139306 Июн 2024 в 21:25
    марина, непроходимая для яхт с ноября по апрель - сильное управленческое решение!
    +0−0
    Alecon06 Июн 2024 в 21:12
    Перевожу на человечий: "Поток государственных и муниципальных денег в карманы правильных компаний должен только усиливаться вне зависимости от того, где эти деньги реально нужны, для этого губернаторы и назначаются"
    +2−0
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