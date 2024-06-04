Попутный ветер. Город заканчивает зачистку Петровской косы от наследия профсоюзов

На Петровской косе 3 июня должны были снести две последние частные постройки. Этого не произошло, но работы могут начаться со дня на день. Яхтсмены пытаются спасти одно из зданий, которое используется ими как эллинг, но вопрос, похоже, уже решенный. После этого на территории не останется частной собственности, что позволит городу единолично решать судьбу золотой земли. Пока ее перспективы туманны.

На прошлой неделе спортивный коллектив яхтсменов Санкт-Петербургского речного яхт-клуба под руководством Никиты Бриллиантова направил письмо (есть в распоряжении редакции) губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой вмешаться в ситуацию со сносом эллинга по адресу: Петровская коса, 9, лит. ТБ . Это здание площадью около 2000 кв. м , которое нужно яхт-клубу для ремонта и восстановления деревянных яхт, построенных в 60–70 годах прошлого века. Эти яхты составляют подавляющее большинство флота организации.



Фото: предоставлено Николаем Смирновым Фото: предоставлено Николаем Смирновым Фото: предоставлено Николаем Смирновым Фото: предоставлено Николаем Смирновым Фото: предоставлено Николаем Смирновым Фото: предоставлено Николаем Смирновым Фото: предоставлено Николаем Смирновым Поделиться Поделиться





Авторы обращения отмечают, что парусный спорт требует обширной инфраструктуры для ремонта и подготовки лодок к эксплуатации. Яхтсмены сами на свои деньги ремонтируют и обслуживают крейсерские спортивные суда от 6 до 20 метров в длину. Для этого необходимы места, где проводить работы можно будет и в зимнее время, но в единственном отапливаемом эллинге мест не хватает.



Снести эллинг должны по решению суда. «Поскольку истцом по этому делу являлся Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, то именно вы имеете право отказаться от исполнения решения суда в части сноса синего эллинга», — обращаются спортсмены к градоначальнику. Они считают целесообразным передать спорный объект на баланс подведомственной спортивному комитету школе «Олимпийские надежды» или своей региональной общественной организации.

Второе письмо как под копирку спортсмены направили помощнику президента РФ Николаю Патрушеву — известному выпускнику Ленинградского кораблестроительного института, который сейчас называется Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом. При этом в вузе в 2019 году Совет безопасности РФ поручил создать Межвузовский студенческий яхтенный клуб (МСЯК), который, как отмечается в письмах, действует на Петровской косе с 2022 года, а студенты занимаются в том числе на лодках петербургского яхт-клуба. Яхтсмены просят Патрушева вмешаться в ситуацию с эллингом и поспособствовать его сохранению. «Это здание крайне необходимо для сохранения флота», — отмечают они.



Эллинг не является аварийным и, как дают понять в своих письмах яхтсмены, технически может использоваться дальше. Здание вмещает несколько десятков лодок в зависимости от размеров, и, как мог наблюдать корреспондент «Фонтанки», работы там идут полным ходом. Хотя, по данным яхтсменов, демонтаж был запланирован на 3 июня. Сделать это собираются, потому что суд признал его вместе с соседним зданием под литерами ТА самостроем.



«Фонтанка.ру»

ККИ в сентябре 2022 года подал иск к ООО «Аврора». Это частная компания, которая в 2021 году приобрела активы Санкт-Петербургского речного яхт-клуба у профсоюзов. Речь шла о комплексе с десяток зданий и праве бессрочного пользования 13 гектарами земли. Позже чиновники выяснили, что две постройки (по адресу Петровская коса, 9, лит. ТА и ТБ) построены незаконно, в связи с чем их потребовали снести.

«Аврора» пыталась ответить за предшественников и доказать, что постройки имеют право на существование, но не убедила ни первую, ни апелляционную инстанцию. Как следует из решения, как минимум в июне 2022 года здание под литерами ТА использовалось в качестве ресторанного комплекса Milo, здание 2 — как эллинг, но при этом имело признаки эксплуатации в качестве предприятия общепита. Первое было построено в 2014 году, второе — в 2018-м. Строительство организовывали профсоюзы и сделали это с нарушениями — к таким выводам пришли чиновники и суд.



Ответчик настаивал, что по отношению к главным объектам капитального строительства на участке указанные здания выполняют вспомогательную функцию. Строить такие можно без разрешения на строительство. Суд же указал, что вспомогательные объекты не должны выполнять какую-то самостоятельную функцию или дублировать функции основных зданий. При этом первое здание, которое является залом для награждений, может использоваться как обособленный объект, в том числе под ресторан, поскольку обеспечено всеми необходимыми для этого коммуникациями. Второе фактически является эллингом, совмещенным с комнатами отдыха, то есть выполняет те же функции, что и основное для него здание (другой, исторический эллинг). Кроме того, вид разрешенного использования участка — «причалы для маломерных судов» — не позволяет строить здания с такими функциями: первое вообще не предназначено для хранения и обслуживания судов, второе — только частично.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Суд обязал «Аврору» снести здания. Если она не сделает этого в срок, ККИ вправе снести постройки самостоятельно, взыскав потраченные на это деньги с организации. За каждый день просрочки «Авроре» грозит неустойка в 5000 рублей, поэтому затягивать с исполнением решения суда ей невыгодно. С утра 3 июня никто не приехал на территорию для демонтажа, но это дело нескольких дней.

Литеры ТА и ТБ — последние постройки на бывшей территории профсоюзов, которые находятся в частной собственности. Право на использование земли город по решению суда забрал себе. Остальные семь зданий у компании забрали по иску прокуратуры. Петербург 9 апреля 2024 года зарегистрировал их как свою собственность. Среди них в том числе главное здание яхт-клуба под литерой К площадью почти 3,5 тыс. кв. м . Оно является выявленным памятником и с 2020 года арендуется компанией «Нева-отель», основной вид деятельности которой — рестораны. Там же, по данным онлайн-карт, действует Межвузовский студенческий яхтенный клуб.



Полученные убытки «Аврора» оценила примерно в 1,2 млрд рублей и обратилась в суд, чтобы взыскать их с Ленинградской федерации профсоюзов и Федерации независимых профсоюзов России. Дело пока рассматривается. Пикантности ситуации добавляет, что литеры ТА и ТБ, которые сейчас должны превратиться в груду строительного мусора, были заложены по ипотеке в Совкомбанке.

Другие семь зданий, которые и раньше принадлежали городу, но были в управлении Школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Тюкалова, с марта 2023 года переданы спортивной школе «Олимпийские надежды», и занимающиеся на Петровской косе воспитанники ШВСМ оказались там на птичьих правах. Впрочем, других пользователей территории такое положение дел не смущает.

— Нас «Олимпийские» взяли под крыло, и мы с ними сотрудничаем, — отметил в разговоре с «Фонтанкой» директор другой, уже частной детской школы, и выразил уверенность, что его организация останется на Петровской косе. Там же останется студенческий яхт-клуб, переносить его в другое место не планируют. Другой вопрос в том, что инфраструктура для него так пока и не создана, хотя как организация МСЯК существует с 2021 года.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин в беседе с «Фонтанкой» акцентировал внимание на том, что вузу не планировали и не планируют передавать в собственность землю на Петровской косе. Представители университета будут работать со студентами исключительно как методисты, которые знают, как учить ходить на яхте. Концепция будущего студенческого яхт-клуба пока обсуждается.

— Там довольно долгая история, но я думаю, что всё будет. Город занимается, там земли ведь вроде бы отдали городу, город это дело должен всё создавать. Другое дело, что нам этой земли как бы никто и не даст. Мы не претендуем на землю и не можем быть её собственниками. На этой земле город с нашей методической помощью создаст студенческий яхт-клуб, — сообщил он.



— А сейчас студенты там занимаются?

— Студенты на лодках занимаются, на яхтах. Там сейчас эллингов пока нет, на которых все это может быть. Очень надеюсь, что построит там город вместе с «Газпромом».

— А в какие сроки? Вообще, есть какой-то обозримый прогноз?

— С прогнозом — это в бюро погоды. Я уже давно зарекся что-то прогнозировать, но верю, что если долго и методично что-то делать, — оно сделается.

