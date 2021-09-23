Оставь ключи и уходи. Почти все здания яхт-клуба на Петровской косе проданы частному девелоперу

Фото: автор Анна Мешкова Поделиться Поделиться







Смена владельца десятка крупных построек по адресу Петровская коса, 9 (и далее множество литер) на большом участке в 13 гектар была зафиксирована в Росреестре на прошлой неделе. Во всех случаях бывшим владельцем значится «Санкт-Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов», а новым — ООО «Аврора». Общая площадь тех, что насчитала «Фонтанка» — под 15 тыс. м2. Это самые крупные здания, включая те, где сейчас висит вывеска созданного этим февралем Межвузовского студенческого яхт-клуба (как сказано в его группе «Вконтакте» — на базе секции яхтинга СПбГУ).



Есть два исключения. Во-первых, сама земля. Она так и осталась по документам в бессрочном пользовании профсоюзного яхт-клуба (она была оформлена еще в 1997 году). Во-вторых, историческое здание 9 лит. Д, которое принадлежит на праве собственности Школе высшего спортивного мастерства по водным видам спорта (ШВСМ ВС). Именно она, согласно недавнему плану городских властей, вместе с соседями должна была развивать территорию яхт-клуба. К примеру, ей переданы в пользование причалы и она, как заказчик, ведет реконструкцию исторического здания «Дома управляющего».

Сожительство детского спорта и трудящихся в последние годы прошло через стадию конфликта к некоему симбиозу. На въезде в яхт-клуб стоит шлагбаум, у которого охранники от имени «Яхт-клуба профсоюзов» собирают по 500 рублей с автомобилистов. Бесплатно пускают пешеходов и учащихся ШВСМ. Школьный инвентарь — лодки, моторы и яхты с парусами — хранятся в зданиях, бывших в собственности профсоюзов, а сейчас перешедших новым владельцам. Остались там и атрибуты былой роскоши — кафе-ресторан в большом узнаваемом корпусе с фасадом-парусом. Он тоже теперь сменил владельца.



Глава федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти Владимир Дербин в разговоре с «Фонтанкой» был краток: «Обратитесь к Епишину Вадиму Александровичу, директору яхт-клуба». Тот отнекиваться не стал, подтвердил и факт продажи, и сумму — 650 млн рублей.

Как рассказал Епишин «Фонтанке», сроки будущей реконструкции неизвестны, пока нет даже концепции. Старый проект речного яхт-клуба, подготовленный архитектурным бюро «Интерколумниум», уже неактуален. Инвестору предстоит разработать свою концепцию редевелопмента территории. «Для покупателя это проект социальный. По другим проектам они деньги зарабатывают, а здесь вместе с городом сделают город-сад», — сказал глава яхт-клуба.

На вопрос, что же осталось теперь у профсоюзов на Петровской косе, кроме собственно права на бессрочное пользование землей, тоже не полез в карман за словом: «Останутся Федерация парусного спорта, флот, яхтсмены, Межвузовский студенческий яхтенный клуб, все это будет работать. Для этого все и делается».

ООО «Аврора» — это не какая-нибудь темная лошадка и ноунейм. Она на 100% принадлежит известному петербургскому девелоперу Александру Виннику. В его активах — российско-финское предприятие «Липсанен групп» и такие проекты как редевелопмент Сталепрокатного завода на Косой линии В.О., обустройство крупного логистического центра и бизнес-центра на Софийской улице, а также промышленный объект на Кубинской улице. Отметился Винник и как покупатель недвижимости на Петроградской стороне, в частности у метро «Чкаловская».



Если учитывать этот бэкграунд нового владельца, уже не так просто представить его развивающим детский спорт в тандеме с ВШСМ. Как он собирается поступить с недавними планами города о создании там общественного спортивного пространства, пока сказать трудно. «Фонтанка» передала ему вопрос через секретаря «Авроры». Несмотря на все уверения, что компания в новой концепции развития Петровской косы планирует совместно с городом сохранять спортивную функцию, глава комитета по физкультуре и спорту Петербурга Антон Шантырь в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» сообщил, что впервые от него слышит о смене владельца яхтенных построек.

Глава администрации Петроградского района Иван Громов тоже узнал об этом от корреспондента «Фонтанки». «Я, к сожалению, не в курсе этой ситуации. На мое мнение можете не полагаться», — сказал он.

Денис Лебедев, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

