Город отстоял право на земли под упраздненным яхт-клубом на Петровской косе

Фото: Потеева Ксения/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Частная фирма, купившая активы Федерации профсоюзов на Петровской косе, не сумела защитить их в суде от желания чиновников вернуть землю в распоряжение города. Недавнее решение арбитража подтверждает законность расторжения договора.



Тяжба ООО «Аврора» с городским КИО на минувшей неделе завершилась промежуточной победой чиновников: арбитраж постановил оставить в силе решение комитета о расторжении договора о безвозмездном пользовании, которое должно было длиться без малого 100 лет.



После трехлетней давности разгрома бизнеса под флагами профсоюзов на Петровской косе в двух его гаванях практически не осталось частных яхт. Большая часть береговой линии используется городскими спортивными школами для тренировок. Чиновники пытались «по-хорошему» договориться с профсоюзами о выкупе недвижимых активов на Петровской косе, оценив их в сумму до 310 млн рублей. Однако руководство федерации предпочло продать все частной компании — ООО «Аврора». Именно она и пытается сейчас отстоять свои права на купленное, но, похоже, деньги будут потрачены зря, и сделка с профсоюзами оказалась неудачной.



Петербургский яхт-клуб лишился земельного участка на Петровской косе, которым пользовался еще со времен Советского Союза. Надежды оспорить прошлогоднее решение комитета имущественных отношений, пожелавшего в одностороннем порядке расторгнуть с клубом договор бессрочного пользования участком, разрушил арбитражный суд. Сославшись на то, что еще в 2021 году яхт-клуб был признан виновным в пользовании участком без оформления права собственности или аренды, а 10 июля этого года и вовсе ликвидирован и исключен из ЕГРЮЛ, 31 июля орган государственной власти решил производство по заявлению яхт-клуба прекратить, а 2 августа все его имущество — административное здание, складские помещения и эллинги — истребовать в пользу Российской Федерации.



Что делили

Право на бессрочное пользование кусочком суши на Петровской косе было получено под строительство яхт-клуба Облпрофсовета еще в 1934 году по решению Ленсовета. Это старейший в городе яхт-клуб. Далее, в 1975-м, актом обозначили площадь предоставляемого участка — 14,88 гектара, и оговорили его назначение — «для капитального строительства и дальнейшей эксплуатации… в связи с нахождением на территории зданий и сооружений яхт-клуба». Еще через 12 лет, в 1997-м, комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга приказом утвердил площадь и границы участка — 128,8 тысячи квадратных метров в водоохранной зоне рек Малая Нева и Малая Невка, по адресу: Петровская коса, д. 7.



Уверовав в то, что землю не отнимут и плоды многолетних трудов не пустят под бульдозер, клуб потихоньку отстраивался. За несколько десятилетий здесь появилось и оформилось в собственность яхт-клуба много чего:

— здание почти на 2 тысячи квадратов, сейчас в нем, судя по данным «Яндекс.Карт», располагается банкетный зал «Синяя рыба»;

— капитальная постройка на 3,5 тысячи квадратных метров, где размещаются яхт-клуб «Сила ветра», морское агентство «Яхтенная корпорация» и еще две организации, занимающиеся продажей смазочных материалов и слежением за транспортом;



— двухэтажный монолитный эллинг на 2,6 тысячи квадратов;

— два кирпичных склада на 0,6 и 0,5 тысячи кв. м;

— две крошечные кирпичные постройки на 22 и 35 кв. м;

— кирпичное здание на 2,3 тысячи «квадратов», там находятся «Ригклуб» и магазин спортивной одежды;

— одно двухэтажное строение на 0,6 тысячи «квадратов», возведенное в 2014 году из смешанных материалов, где, по данным ресурса 2Gis, размещается администрация речного яхт-клуба.

Есть на этом клочке суши и принадлежащее городу имущество — деревянная двухэтажная постройка площадью 0,8 тысячи «квадратов», которая находилась в оперативном управлении яхт-клуба.



Кто мечтал о клубной земле

В августе 2020 года создать на Петровской косе студенческий яхт-клуб поручил Владимир Путин. В сообществе яхтсменов были уверены, писал «Деловой Петербург», что за проектом нового яхт-клуба стоит миллиардер Аркадий Ротенберг, а Владимир Дербин, глава Ленинградской федерации профсоюзов, являющейся одним из соучредителей, подчеркнул, что с профсоюзами эту идею никто не согласовывал.



В апреле 2021 года в разговоре с изданием «Коммерсантъ» Владимир Дербин пожаловался на бесконечные проверки клуба, организованные городом. При этом, говорил он, «город нам средств не дает… на территориях, за которые он непосредственно несет ответственность, никаких работ не проводит», и приводил в пример набережную, которая, по его словам, не ремонтировалась 40 лет.

Однако, как утверждали эксперты в отрасли, на тот момент оснований для изъятия земли у яхт-клуба не было и расторгнуть с ним договор бессрочного пользования землей в одностороннем порядке город не мог. Но расслабляться не стоит, говорили они.



И как в воду глядели.

За что судились

Осенью 2021 года ООО «Аврора», входящее в структуру предпринимателя Александра Винника, приобрело активы Санкт-Петербургского речного яхт-клуба профсоюзов и передало их яхт-клубу в доверительное управление. И уже в декабре 2022-го комитет имущественных отношений распорядился прекратить право бессрочного пользования на землю на Петровской косе, занятую яхт-клубом. Поводом послужил иск прокуратуры, в котором надзорный орган перечислял допущенные яхт-клубом нарушения: право бессрочной аренды не переоформлено на аренду или право собственности, участок используется не по целевому назначению, поскольку предоставлялся для строительства объектов спорта, а построены причалы для маломерных судов, и ничего кроме них, граждане лишены свободного доступа к береговой полосе, и вообще на территории грязно (материалы суда имеются в распоряжении редакции).



Обращение яхт-клуба в арбитраж закончилось его поражением. Возможности обсудить ситуацию с Владимиром Дербиным, продавшим яхтенные активы коммерсанту, у нынешнего руководства клуба нет — 5 июля председатель Ленинградской федерации профсоюзов скончался.

Но возможность обжаловать решение арбитража еще есть, времени на это у яхт-клуба осталось меньше месяца. Он намерен оспорить решение о ликвидации клуба и подать кассационную жалобу. Кому отдадут косу



О том, какая дальнейшая судьба ждет земельный участок на Петровской косе, в комитете имущественных отношений не знают. «В рамках судебных процессов решаются только имущественно-правовые вопросы в отношении участка», — ответили на запрос «Фонтанки» в комитете и отметили, что вопросами развития территории яхт-клуба будут заниматься комитет по науке и высшей школе и комитет по физической культуре и спорту.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

