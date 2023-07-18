Сломали парус. Решением суда в Петербурге ликвидировали яхт-клуб на Петровской косе

Фото: кадр из видео youtube.com/ Yachting Seasons Поделиться Поделиться





«Санкт-Петербургский речной яхт-клуб», который управлял яхт-клубом на Петровской косе, больше не существует. Решение принял Петроградский районный суд по иску городской прокуратуры, данные о ликвидации занесены в Единый государственный реестр юридических лиц 10 июля.



Что будет с деятельностью клуба

О том, как реагировать на новости и какими для них это обернется последствиями, яхтсменам разъяснил сам «Санкт-Петербургский речной яхт-клуб».

«СПБРЯК утратило право бессрочного пользования земельным участком по адресу: Петровская коса, дом 9, счет заблокирован. Въезд и выезд на территорию больше не контролируется — просим владельцев плавсредств самостоятельно позаботиться о своем имуществе. Контроль взлетов-посадок на вертолетной площадке «Яхт-клуб» больше не осуществляется», — сообщила администрация клуба.



Как могли, яхтсменов в клубе постарались успокоить: мол, хаоса не предвидится, все под контролем: объектами недвижимости на праве собственности владеет компания ООО «Аврора», которая субсидиарно отвечает по всем обязательствам яхт-клуба, они продолжают работать в обычном режиме. Дальше деятельностью яхт-клуба будет управлять новое юридическое лицо — ЧУ «Речной яхт-клуб Санкт-Петербурга», его «Аврора» учредила еще в марте 2023 года.

«Флот парусных яхт СПБРЯК, принадлежащих ООО «Аврора», находится в завершающей стадии переоформления судовых билетов, деятельность детской парусной секции находится в стадии передачи в новое юридическое лицо», — говорится в сообщении компании.



Земля преткновения

Петербургский Речной яхт-клуб в дельте Невы считался старейшим в городе — основан в 1860 году, до 1917-го имел статус Императорского. Прибрежная акватория вмещала до 350 яхт, в эллингах можно было разместить суда для хранения и техобслуживания, а более 60 парусных яхт собственного флота клуб регулярно предоставлял общественным командам для соревнований. И так бы, возможно, и продолжал, если бы право бессрочного пользования земельным участком вдруг не прекратилось.

Несмотря на новый вектор развития государства и смену экономической формации, яхт-клуб в Петербурге решили сохранить — участок под строительство на Петровском острове ему отвели в 1934 году на заседании Облпрофсовета. Еще через 40 лет, в 1975-м, земельный участок площадью в 14,88 га передали клубу в бессрочное пользование для капстроительства и эксплуатации. Вспомнив про него еще через 20 лет, приказом комитета по градостроительству и архитектуре в 1997-м клубу утвердили границы землепользования на площади 128 тысяч кв. метров и в 1998-м закрепили право бессрочного пользования свидетельством.



Вот только выяснилось, что, по данным ЕГРН и в нарушение закона «О государственной регистрации недвижимости», сведений о зарегистрированных правах у клуба нет, необходимость их оформлять никто не снимал, и в июле 2022 года право яхт-клуба на бессрочное пользование земли было прекращено (материалы суда имеются в распоряжении редакции). Архивные сведения о праве яхт-клуба на землю из Росреестра исключили по результатам правовой экспертизы.

Более того, объекты капстроительства на острове являются собственностью ООО «Аврора» структуры известного в городе предпринимателя Александра Винника, который приобрел активы у «Санкт-Петербургского речного яхт-клуба профсоюзов» в сентябре 2021 года, и находится у яхт-клуба в оперативном управлении.



При чем тут прокуратура

Нарушения земельного законодательства прокуратура выявила еще в ту пору, когда на острове хозяйничал «Яхт-клуб профсоюзов»: землю, выделенную бессрочно, следовало либо выкупить, либо оформить на нее право аренды, но сделано это не было; жители города не имели на данном участке свободного доступа к воде, а фасады зданий нарушают нормы благоустройства территории.

Прокуратура также указала, что «Санкт-Петербургский речной яхт-клуб» нарушил правила благоустройства территории, а его деятельность «препятствует развитию кадрового обеспечения военного судостроения, чем создает угрозу безопасности государства».



Апелляции по жалобам СПБРЯК арбитраж прекратил.



Директор «Санкт-Петербургского речного яхт-клуба» Анна Шумейко сослалась на занятость из-за стремительной ликвидации юрлица, представитель же организации рассказал «Фонтанке», что СПБРЯК намерен обжаловать решение арбитражного суда в третьей инстанции и подать кассационную жалобу.



— Сотрудники остаются работать дальше, с учетом того, что земля нам не принадлежит, мы будем пытаться осуществлять дальнейшую деятельность яхт-клуба, пока такие соображения у нас, — сообщил Иван Пригодин.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

