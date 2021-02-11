автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Письмо от председателя комитета по физкультре и спорту Антона Шантыря к главе Ленинградской федерации профсоюзов Владимиру Дербину начинается за здравие. Экс-олимпийский велогонщик напоминает экс-трамвайному инженеру о том, что яхт-клуб на Петровской косе работал уже больше ста лет и признает, что работал очень неплохо.

Но дальше похвалы кончаются и начинается суровая правда жизни, которую, если излагать просто, можно свести к мысли: денег на развитие нет. И логичный вывод: продайте нам. Первоначальная, «быстрая», как выразились чиновники в разговоре с «Фонтанкой», оценка СПб ГУП «ГУИОН» дала вилку 250-310 млн рублей — это отражено в письме. Во столько оценены здания на переданной профсоюзам в бессрочное пользование, но принадлежащей городу земле — почти 13 га. Судьба земли в письме остается за скобками, но глава комитета ясно дает понять: она должна войти в контур сделки. Хотя, разумеется, если город платит за возврат из бессрочного пользования своего же участка, это даже звучит как-то странно; а на уровне закона или тем более городской бухгалтерии, обосновать будет совсем непросто.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как только профсоюзы – в каком-то виде — передадут городу землю и здания, чиновники обещают благоустроить территорию, отремонтировать помещения, разместить в гаванях понтоны, устроить велодорожки, спортивные площадки и спортивно-рекреационную зону общего пользования.

Сколько будет стоить проект создания нового яхтенного центра, никто пока говорить не берется. Но очевидно, что в том виде, в каком это сейчас представляют чиновники, строить придется на бюджетные деньги. И только после того, как профсоюзные лидеры договорятся с городскими властями о передаче земли и зданий на Петровской косе.

В адресной инвестиционной программе комитета имущественных отношений на «приобретение объектов недвижимости» в 2021 году заложено 8 млрд рублей, в следующие два – 9,8 и 10 млрд. Примерный перечень объектов определен при формировании бюджета, но расшифровывается эта строчка постановлением правительства, так что выжать оттуда 300 млн рублей на яхт-клуб, если профсоюзы согласятся, Смольному вполне по силам.



Владимир Дербин оказался не готов оперативно комментировать письмо из комитета, объяснив, что оно получено лишь 10 февраля, только-только разослано для ознакомления заинтересованным лицами, а его официальное коллегиальное обсуждение состоится в понедельник. Источник из профсоюзной среды объясняет «Фонтанке»: объявленная цена слишком низкая. Чтобы определить правильную, трудящиеся сами проведут независимую оценку, и лишь после этого начнут писать ответ. Перспективу все же не отдавать городу видовой участок на Петровском острове, а сохранить его, в профсоюзах оценивают «50 на 50», не уточняя, какие могут быть альтернативы.

А альтернатив после прошлогоднего наступления на многолетнюю вольницу яхт-клуба остается немного. Все прошлое лето Смольный добивался снятия понтонных причалов в Гостевой и Парадной гаванях на Петровской косе, что де-факто означало прекращение работы клуба. В неофициальных разговорах чиновники намекали на опасность коммерческой застройки этой территории. В судебных документах шла речь о незаконности стоящих там еще со времен царя Гороха понтонов. К ним причаливали суда самого разного класса — от малюсеньких парусных лодок, принадлежащих профсоюзам еще со времени войны, до внушительного вида яхт из светской хроники. Руководство клуба признавало: понтоны — не их, загадочно поминая «третьих лиц» в ответ на настойчивую просьбу раскрыть владельцев. «Фонтанка» их находила, но внятной юридической позиции так и не добилась.



В итоге понтоны спилили и развезли по другим яхт-клубам. Владельцы лодок также разбрелись кто куда. Какое-то время гуляющие по Крестовскому острову могли наблюдать необычную картину: очертания стрелки Петровской rосы практически в первозданном виде — без леса мачт и причалов, перегораживающих чуть ли не половину Малой Невки.

Однако месту быстро нашли распорядителя — городская Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта (ШВСМ) уже многие годы арендовала у профсоюзов ангар для хранения лодок. Это редко обсуждалось публично, но вообще-то с прибрежной полосой земли яхт-клуба была юридическая коллизия. Сам участок — в бессрочном пользовании у профсоюзов, а гидротехнические сооружения (бетонные причальные стенки и волнорезы) — как раз у ШВСМ. До прошлого лета руководство школы нечасто напоминало об этом соседям, но на волне стратегических побед Смольного этот факт пришелся весьма кстати.

Первые понтонные причалы, которые оказались на Петровской косе взамен срезанных, были как раз из запасов ШВСМ. Легкие пластиковые сооружения смогли принять парусники одной из городских регат, но работать в постоянном режиме — нет. Поэтому, рассказал Антон Шантырь, сейчас на согласовании находится конкурс, по которому школа купит уже тяжелые, способные принять почти любые яхты причалы и разместит их в Гостевой и Парадной гавани уже этим летом. Примерная цена — 50 млн рублей. Их общая длина будет — 939 метров. Этого хватит на несколько сотен парусников, на которых сейчас плавают воспитанники ШВСМ. Столько у школы, разумеется, нет, да к тому же значительная их часть должна храниться не у причала, а в ангаре. Ничего плохого не будет, рассуждает Антон Шантырь, если невостребованные спортсменами места достанутся на коммерческой основе городским владельцам частных яхт. Для этого, уточняет он, комитет по тарифам должен будет установить соответствующую плату.



Фото: комитет по физкультуре и спорту СПб Фото: комитет по физкультуре и спорту СПб Поделиться Поделиться







Также именно ШВСМ в конце прошлого года стала заказчиком разработки проектно-сметной документации сохранения и современного использования одного из самых заметных (оно расположено прямо у въезда в яхт-клуб) зданий. Это памятник регионального значения «Дом управляющего Акционерного общества нефтеперегонных заводов «Ропс и Ко». Его общая площадь — почти 900 м2. Что именно там планируется в будущем разместить, глава комитета по физкультуре и спорту говорить не стал, но в техзадании на будущее проектирование — два методических кабинета на 35 мест, конференц-зал на 40 персон, комната для 10 тренеров, столовая на 25 едоков, гардероб на 50 вешалок и кабинет директора. Директора чего именно — непонятно. У руководителя ШВСМ есть и свое рабочее место в основном здании в клубе «Стрела» на Крестовском острове. Однако в письме от комитета к профсоюзам речь идет о создании на этой площадке несуществующего пока даже на бумаге Центра парусных и водномоторных видов спорта и межвузовского студенческого яхтенного клуба.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

