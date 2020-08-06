Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"/Архив

В этой истории как на луковице слой на слое интересы целой группы никак не связанных между собой организаций. С одной стороны коллизия конфликта основана на правовом парадоксе: одни и те же объекты на берегу переданы двум разным организациям на совершенно законных основаниях. С другой — пока не доказано иное — речь о банальном самозахвате акватории по праву сильного и богатого.

Когда спрашиваешь, вроде бы ответственных лиц, как могла сложиться такая ситуация, в ответ либо полное молчание, либо отсылки к длящимся уже десятилетие судебным тяжбам. Или откровенная ложь. По данным «Фонтанки», вся эта история уже вызвала профессиональный интерес со стороны правоохранителей к некоторым ее конкретным действующим лицам.



Богатый гость

Строго говоря, никаких причалов ни в Парадной (северной) гавани яхт-клуба, ни в Гостевой (западной, защищенной полукруглым молом) быть не должно. Эта акватория предназначена для рекреационных целей физкультурно-спортивных организаций. Вернее, одной конкретной, и речь не о яхт-клубе профсоюзов. В одном из многочисленных постановлений суда, разбиравших кейс яхт-клуба на протяжении трех лет, прямо говорится, что рекреационные цели и размещение понтонов — это вообще разные вещи, и одно противоречит другому. Звучит убедительно: ходить под парусом по воде, занятой понтонами и забитой десятками яхт и правда весьма проблематично.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"/Архив

При всем при этом, следуя букве закона, конкретное юридическое лицо Частное учреждение «СПб Речной яхт-клуб Профсоюзов» вообще не имеет права как-либо использовать эти гавани. Его акватория как минимум до конца 2025 года передана совсем другому юрлицу с весьма трудным названием - СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР «ШВСМ по ВВС имени Ю.С. Тюкалова». Речь о детской школе водных видов спорта. Она действительно размещает на берегу свои учебные парусники, и юные яхтсмены в полном соответствии с условиями лицензии на водопользование Росводресурсов занимаются там спортом. Правда, яхты свои хранят не у причалов, а в эллинге на берегу. И ходят на них не там, где им определили чиновники Росводресурсов, а чуть в стороне.



Однако, по факту, плавучие причалы на понтонах в акватории все же стоят, и многие из судов, что отшвартованы у них, далеки в представлении обывателя от того, как должен выглядеть детский спорт. Один из таких причалов, к примеру, крепится прямо к слипу (спуску), по которому дети спускают парусники, разрезая его пополам и делая совершенно невозможным занятия спортом на переданной школе воде. А в Гостевой гавани, на которую у школы также есть эксклюзивный договор водопользования, ее воспитанников совсем не видать. Там размещаются яхты профсоюзного яхт-клуба и частные суда.

«Фонтанка» задала вопрос Федеральному агентству водных ресурсов, соответствует ли нынешнее использование Гостевой и Парадной гаваней заявленным при выдаче разрешения целям. Представители ведомства пояснили, что занимаются лишь выдачей разрешений на право пользования и отчетностью, а проверять целевое использование акваторий должно совсем другое ведомство: Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора. Его офис находится довольно далеко от Петровского острова — в Мурманске. Служащие расположенного в Петербурге местного подразделения посоветовали направить запрос именно туда. Пока редакция на направленный мурманским чиновникам запрос ответа не получила.

Фото: коллаж/"Фонтанка.ру"/Google.Maps

Пилите, Шура, пилите

По версии Вадима Епишина, директора частного профсоюзного учреждения, которую он излагал редакции «Фонтанки» еще в начале июля, все до единого причалы, которые хорошо видны и тем, кто прогуливается по территории клуба, и с Южной дороги Крестовского острова, не принадлежат его организации. Яхт-клуб якобы лишь подает им электричество и закрепляет анкерами и сходнями с берегом. Который — да, в его управлении. А у далеко выдающихся в воду понтонов совсем другие собственники.

В этих словах был юридический смысл. Дело в том, что месяц назад приставы потребовали у руководства яхт-клуба убрать из акватории все понтоны, которые, согласно решению суда еще 2011 года, находятся там незаконно. Поскольку владельцы — третьи лица, не участвовавшие в том судебном процессе, выходило, что и убирать никому ничего не надо. Однако жизнь эту позицию скорректировала. После грозного оклика сверху 31 июля, глава федерации профсоюзов Владимир Дербин отдал соответствующее распоряжение, а капитан яхт-клуба транслировал его судовладельцам: все яхты убрать, так как причалы будут демонтироваться.



Все минувшие выходные рабочие откручивали крепления понтонов и увозили их, как объяснил «Фонтанке» Вадим Епишин, в другие яхт-клубы.

Отдельная история с яхтами, состоящими на балансе профсоюзного учреждения. У них богатая история. Всего их около 100 штук. Несколько — настоящие раритеты вывезенные из Германии в 1940-е годы в рамках репараций. Другие — спортивные яхты примерно 1970-х годов постройки. Именно они как раз и являются причиной, по которой профсоюзы в принципе говорят о себе как о спортивной организации, а основным видом своей деятельности указывают «Деятельность спортивных объектов». На них действительно занимаются как взрослые спортсмены, так и учащиеся детской секции клуба. До недавних пор занимались, если быть точным, потому что сейчас они «передаются» в ШВСМ, а тренер на грани увольнения. Остальные несколько десятков судов, доставшихся клубу в качестве советского наследства от профсоюзов - именно прогулочные, не связанные со спортом яхты.

Действия и строгие указания приставов сейчас оспариваются яхт-клбуом в судах, и Вадим Епишин выразил в разговоре с «Фонтанкой» уверенность, что все увезенные понтоны через две недели вернутся на свои места. На чем строится его уверенность, он подробно говорить не стал.



Третьи лица

Интригой истории с яхт-клубом стало то, что демонтированы оказались далеко не все причалы в Гостевой и Парадной гаванях. А главное — приставы действительно не проявляют стремления ликвидировать их, хотя они — по формальным признакам — нарушают условия лицензии на водопользование. Наблюдающие за этими события с другого берега Малой Невки специалисты яхтенного спорта высказывают конспирологические версии. Якобы причалы эти принадлежат некоему топ-менеджеру одной из госкорпораций. Однако изучение «Фонтанкой» этого вопроса показывает, что никаких свидетельств тому нет.

молодые люди, которые участвовали в разборе понтонов в Центральном яхт-клубе Фото: кадр из видео/Instagram.com

Обитатели парусного мира в своих разговорах упоминают имя главы ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Георгия Фокина как человека, который может быть как-то связан с причалами, оставшимися после опустошительного набега приставов. Он хорошо известен в яхтенных кругах города по реализуемому его компанией проекту обустройства «Яхт-клуба Санкт-Петербурга» рядом с «Лахта-Центром». Связь якобы проводится через ООО «Потенциал-марин», компанию, имеющую офис на территории яхт-клуба с тех самых пор, как несколько лет назад обсуждался вопрос о реализации крупного инвестиционного проекта на этой земле. И именно на эту фирму указывал ранее Вадим Епишин, называя реальных владельцев находящихся в акватории яхт-клуба понтонов.



Вместе с тем президент «Яхт-клуба Санкт-Петербурга» Владимир Любомиров категорически заявляет: спорные причалы ни Фокину, ни его организации не принадлежат и никогда не принадлежали. Отдаленные связи с «Потенциал-Марином» он не отрицает: «Вряд ли он там был акционером, скорее, просто дружественная компания». Но Любомиров подчеркивает: еще в прошлом году все понтоны на Петровском острове были переданы от «Потенциал-марина» другому юрлицу — ООО «Ин Да Тревел». И вот оно вообще никак не связано ни с Любомировым, ни с Фокиным.

«Фонтанке» удалось дозвониться до представителя это компании, Егора Петрищева. Однако он, сославшись на занятость, отвечать на вопросы не стал, а затем и вовсе не реагировал на звонки несколько дней подряд. Так что редакции не удалось спросить его, на каком основании купленные его компанией понтоны пребывают на водной глади Малой Невки, и дают приют яхтам трудящихся, но отнюдь не детского спортивного класса. Одна из них, к примеру является героем местного народного фольклора — точь-в-точь такая же засветилась в акватории Невы в 2016 году в разгар праздника «Алые Паруса», и снимки с нее затем оказались в аккаунте Дмитрия Медведева.

Единственный разумный вариант, кто дал «Потенциал-Марину», а теперь и «Ин да Тревелу» разрешение ставить в Парадной гавани понтоны, — руководство ШВСМ. Ведь только оно - единственный легальный пользователь этого участка реки. На соответствующий вопрос директор школы Елена Морозова ответила «Фонтанке» отрицательно. «Они стоят самовольно, договора со ШВСМ по ВВС нет», - написала она в мессенджере.

Земля в иллюминаторе

Другой пласт проблем вокруг Петровской косы связан землей. С одной стороны, вся территория яхт-клуба, включая набережную и мол, с 1997 года находится в управлении у профсоюзных организаций. С другой, сами эти гидротехнические сооружения — как сооружения, стоящие на земле, - в оперативном управлении у все той же школы водных видов спорта. Каким образом набережную можно отделить от земли, на которой она стоит, чтобы оперировать ею отдельно, обывателю никак не осознать. Однако городские чиновники, дававшие соответствующие бумаги школе, видимо, как-то это себе представляли.

В итоге — многолетняя судебная тяжба. ШВСМ требовала от яхт-клуба 300 млн рублей за пользование молом и набережной, на которые выходят сходни понтонных причалов. Очевидно, что в нынешних обстоятельствах, несмотря на железобетонные юридические основания, юные спортсмены при всем желании не могли заниматься парусным спортом в Гостевой гавани — она вся занята, даже самую маленькую яхту не спустить. Въезд на мол вообще перегорожен шлагбаумом — туда пускают только владельцев серьезных яхт, которые стояли у понтонных причалов.

Однако профсоюзам удалось доказать, что фактически к молу и набережной они лишь крепили понтоны анкерными шпильками (в судебном решении их параметры подробно описаны вплоть до диаметра — 12 и 14 мм). И это, собственно, почти весь объем использования школьной недвижимости. К примеру, четыре трапа, по решению суда, занимали всего 0,53 м2 территории. Вместе с будкой и несколькими другими крайне маленькими по площади объектами выходило всего ничего. В итоге вместо 300 млн рублей вышло 35 тысяч рублей за три года.

Строго говоря, у профсоюзного яхт-клуба все же есть официально полученное от Федерального агентства водных ресурсов разрешение на водопользование на Петровской косе. Речь идет о акватории по адресу Петровская коса, 7, скорее всего, это так называемая Рабочая гавань в южной части яхт-клуба. Сейчас она также частично используется для стоянки яхт. И в теории могла бы хотя бы частично покрыть потребности профсоюзного флота из десятков парусников в выходе к воде. И в разрешении на использование этого участка водной глади четко прописано: «Для размещения плавательных средств» - не придраться. Вместе с тем, там же, на Петровской косе, 7, завершается строительство крупного жилого комплекса, в буклетах которого будущим покупателям сообщается: для владельцев яхт предусмотрен слип для швартования. Возможно, трудящимся в Рабочей гавани вновь придется соседствовать с социально неоднородными яхтсменами.

При этом всем за скобками пока остаются другие луковичные слои этой запутанной истории. К примеру, те, что описывают настойчивый интерес девелоперов к территории Яхт-клуба. Или те, где говорится о планах чиновников по созданию нового студенческого яхт-клуба. В любом случае, пока профсоюзные лидеры говорят, что не намерены расставаться со своей землей на Петровской косе, и развязка этой интриги пока не определена.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»