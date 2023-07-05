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    Умер Владимир Дербин

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    31 комментарий

    В Петербурге скончался Владимир Дербин, председатель Ленинградской федерации профсоюзов. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 июля.

    По предварительным данным, Владимир Дербин скончался в больнице.

    Информацию о смерти Дербина «Фонтанке» подтвердил Сергей Тихомиров, глава компании ЗАО «Трест «Севзапкурортстрой». Ленинградская федерация профсоюзов и ЗАО «Трест «Севзапкурортстрой» совместно владеют рядом объектов недвижимости в городе.

    «Довольно уникальная, очень интересная личность. Бронтозавр коммунистического периода. Очень деятельный и активный мужчина», — сказал Сергей Тихомиров о Владимире Дербине.

    Владимир Дербин родился в 1946 году в Вологде. После армии в разные годы окончил Ленинградский институт точной механики и оптики, Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского и Северо-Западную академию государственной службы при президенте РФ. В советское время прошел путь от путевого рабочего в Трамвайно-троллейбусном управлении до председателя профкома ЛНПО «Красная заря». В девяностые основал Ассоциацию профсоюзов оборонных отраслей промышленности. В 1996 году работал в качестве вице-губернатора Санкт-Петербурга. С 2005 года до самой смерти являлся председателем Ленинградской федерации профсоюзов.

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    Профсоюзы
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    Комментарии 31

    Гость05 Июл 2023 в 19:08
    Очень отзывчивый и порядочный человек, настоящий друг, талантливый и прозорливый руководитель. Царствие Небесное 🙏
    +0−1
    Польза санкций05 Июл 2023 в 19:04
    Очередной бездельник отправился в мир вечных партсобраний?
    +1−0
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