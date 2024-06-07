Кадры с места ДТП с вахтовым «Уралом» в Забайкалье. 25 пострадавших, трое погибших

Вахтовый «Урал» 7 июня попал в тяжёлое ДТП в Могочинском районе Забайкалья. Пострадали, по предварительной информации,
Как сообщают региональные СУ СК и прокуратура, ДТП произошло на технологической дороге одной из горнорудных организаций недалеко от поселка Давенда. По предварительной версии, водитель, возвращаясь с работниками в вахтовый поселок, не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет.
Ведутся проверки соблюдения правил охраны труда, а также требований к прохождению предрейсового осмотра и выпуску транспортного средства на линию.