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    Кадры с места ДТП с вахтовым «Уралом» в Забайкалье. 25 пострадавших, трое погибших

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    3 комментария
    Фото: прокуратура Забайкальского края
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    Вахтовый «Урал» 7 июня попал в тяжёлое ДТП в Могочинском районе Забайкалья. Пострадали, по предварительной информации, 25 человек, трое погибли.

    Как сообщают региональные СУ СК и прокуратура, ДТП произошло на технологической дороге одной из горнорудных организаций недалеко от поселка Давенда. По предварительной версии, водитель, возвращаясь с работниками в вахтовый поселок, не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет.

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    Ведутся проверки соблюдения правил охраны труда, а также требований к прохождению предрейсового осмотра и выпуску транспортного средства на линию.

    Фото: прокуратура Забайкальского края

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    Комментарии 3

    lexandr_5e4ce78957e8407 Июн 2024 в 08:53
    дорога не технологическая, а высокотехнологическая, как и все остальное...
    +2−1
    28008287007 Июн 2024 в 08:13
    кокой режим труда в России? только говорят об этом , авария автобуса в Питере , выясняется что водитель не имел полноценного отдыха несколько дней ,руководители предприятий экономят деньги на этом , но почему то на загнивающем западе ,попробуй нарушить эту систему ?, у предприятия изимут лицензию ,а вот штраф придётся платить и водителю и руководителю , правда руководителю в разы больше
    +3−1
    Неглупая07 Июн 2024 в 07:26
    Работяг жалко. На счёт технологической дороги - в стране все дороги такие, технологические
    +8−0
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