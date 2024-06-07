Гребень антициклона убрал из Петербурга облака и заметно снизил температуру

Атмосферный фронт принёс в Петербург свежий воздух, и до конца недели сохранится прохладная погода.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём
Сегодня в формирование условий погоды в регионе вмешается гребень антициклона. Надвигаясь с юго-запада, он оттесняет дождевые облака на восток региона и заметно понижает температуру. Кратковременные грозовые дожди возможны местами только на востоке Ленобласти. Атмосферное давление будет расти и составит
В выходные погода будет примерно такой же, только местами возможны кратковременные дожди, а в воскресенье и грозы.