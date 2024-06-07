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    Гребень антициклона убрал из Петербурга облака и заметно снизил температуру

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    5 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Атмосферный фронт принёс в Петербург свежий воздух, и до конца недели сохранится прохладная погода.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 7 июня в городе переменная облачность, без осадков, 18–20 градусов. Ветер северо-западный, западный умеренный.

    Сегодня в формирование условий погоды в регионе вмешается гребень антициклона. Надвигаясь с юго-запада, он оттесняет дождевые облака на восток региона и заметно понижает температуру. Кратковременные грозовые дожди возможны местами только на востоке Ленобласти. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В выходные погода будет примерно такой же, только местами возможны кратковременные дожди, а в воскресенье и грозы.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 5

    triton197707 Июн 2024 в 08:34
    Ага, заметно) Закрадывается стойкое ощущение, что метео-заметки на Фонтанки упорно борятся со здравым смыслом - то есть еще и апрельской жуткой жарой - с одной единственной целью: что бы небогатые читатели платили за несуществующее круглый год отлпление еще и за июнь)
    +1−1
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