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    «В связи с отсутствием состава преступления». СК прекратил дело против таксиста из Киргизии, отказавшегося везти участников СВО

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    9 комментариев

    Следственный комитет России прекратил уголовное дело против гражданина Киргизии, работающего таксистом в Москве и высадившего из машины пассажиров — участников военной операции на Украине. Об этом сообщает 6 июня пресс-служба Министерства иностранных дел Киргизии.

    Инцидент произошел в начале июня: в телеграм-каналах появилось видео, снятое одним из пассажиров на трассе. Мужчина сказал, что таксист высадил его и сослуживцев, после того как услышал, что они — участники СВО.

    По его словам, таксист тут же остановил машину на МКАДе и потребовал отменить заказ, отказавшись везти их дальше.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса — возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

    По информации МИД Киргизии, таксисту была оказана необходимая консульско-правовая помощь, а в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации была направлена официальная нота с просьбой «об объективном и всестороннем рассмотрении возбужденного уголовного дела в отношении данного гражданина».

    «В результате, в связи с отсутствием состава преступления, уголовное разбирательство в отношении гражданина Кыргызстана прекращено», — говорится в сообщении МИДа.

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