«В связи с отсутствием состава преступления». СК прекратил дело против таксиста из Киргизии, отказавшегося везти участников СВО

Следственный комитет России прекратил уголовное дело против гражданина Киргизии, работающего таксистом в Москве и высадившего из машины пассажиров — участников военной операции на Украине. Об этом сообщает 6 июня пресс-служба Министерства иностранных дел Киргизии.
Инцидент произошел в начале июня: в телеграм-каналах появилось видео, снятое одним из пассажиров на трассе. Мужчина сказал, что таксист высадил его и сослуживцев, после того как услышал, что они — участники СВО.
По его словам, таксист тут же остановил машину на МКАДе и потребовал отменить заказ, отказавшись везти их дальше.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса — возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.
По информации МИД Киргизии, таксисту была оказана необходимая консульско-правовая помощь, а в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации была направлена официальная нота с просьбой «об объективном и всестороннем рассмотрении возбужденного уголовного дела в отношении данного гражданина».
«В результате, в связи с отсутствием состава преступления, уголовное разбирательство в отношении гражданина Кыргызстана прекращено», — говорится в сообщении МИДа.