«В связи с отсутствием состава преступления». СК прекратил дело против таксиста из Киргизии, отказавшегося везти участников СВО

Следственный комитет России прекратил уголовное дело против гражданина Киргизии, работающего таксистом в Москве и высадившего из машины пассажиров — участников военной операции на Украине. Об этом сообщает 6 июня пресс-служба Министерства иностранных дел Киргизии.



Инцидент произошел в начале июня: в телеграм-каналах появилось видео, снятое одним из пассажиров на трассе. Мужчина сказал, что таксист высадил его и сослуживцев, после того как услышал, что они — участники СВО.