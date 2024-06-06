С Пушкиным все — и его обожатели, и не ценящие литературу люди — знакомы со школы. Как правило, на уроках проходят только произведения поэта, а о его биографии говорят мало. Увы, тем, кто знаком с Пушкиным только по школьной программе, этот тест не пройти даже на 6 из 10. Ведь в нем как раз нужно вспомнить детали жизни «нашего всего».
Пушкина не знаете? Спорим, на эти 10 вопросов о поэте вам не ответить
В день рождения «нашего всего» мы и сами не заметили, как начали рифмовать в заголовке
6 июня 2024, 19:31
321
Поделиться
Подруга дней моих суровых,
Пушкин — не «ваше всё». Или вы просто не интересовались его биографией.
Похоже, вы забыли еще не все школьные уроки, посвященные Пушкину.
Вы хорошо помните не только произведения, но и биографию Пушкина. Так держать!
Вы случайно не пушкинист? Биографию поэта вы знаете вдоль и поперек, поздравляем!