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    Пушкина не знаете? Спорим, на эти 10 вопросов о поэте вам не ответить

    В день рождения «нашего всего» мы и сами не заметили, как начали рифмовать в заголовке

    321
    1 комментарий
    Вместо Пушкина его день рождения каждый год отмечают тысячи поклонников творчества поэта
    Вместо Пушкина его день рождения каждый год отмечают тысячи поклонников творчества поэтаКоллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы
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    С Пушкиным все — и его обожатели, и не ценящие литературу люди — знакомы со школы. Как правило, на уроках проходят только произведения поэта, а о его биографии говорят мало. Увы, тем, кто знаком с Пушкиным только по школьной программе, этот тест не пройти даже на 6 из 10. Ведь в нем как раз нужно вспомнить детали жизни «нашего всего».

    Подруга дней моих суровых,
    Голубка дряхлая моя!

    Так Пушкин обращался к своей няне, которую очень любил. Кстати, а как ее звали?

    Как называлось первое опубликованное стихотворение Пушкина?

    Нередко в стихотворениях Пушкина встречается дата 19 октября. Что она означает?

    За что поэта сослали на юг?

    Кому посвящено стихотворение Пушкина «Во глубине сибирских руд»?

    Что такое «болдинская осень»?

    Как назывался литературный журнал, основанный поэтом?

    Какую из этих известных сказок сочинил не Пушкин?

    Какое из этих произведений Пушкина осталось незавершенным?

    Сколько лет прожил Пушкин?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Пушкина не знаете? Спорим, на эти 10 вопросов о поэте вам не ответить

    Пушкин — не «ваше всё». Или вы просто не интересовались его биографией.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Пушкина не знаете? Спорим, на эти 10 вопросов о поэте вам не ответить

    Похоже, вы забыли еще не все школьные уроки, посвященные Пушкину.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Пушкина не знаете? Спорим, на эти 10 вопросов о поэте вам не ответить

    Вы хорошо помните не только произведения, но и биографию Пушкина. Так держать!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Пушкина не знаете? Спорим, на эти 10 вопросов о поэте вам не ответить

    Вы случайно не пушкинист? Биографию поэта вы знаете вдоль и поперек, поздравляем!

    Поделитесь результатом

    Вместо Пушкина его день рождения каждый год отмечают тысячи поклонников творчества поэта
    Вместо Пушкина его день рождения каждый год отмечают тысячи поклонников творчества поэтаКоллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы

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    Комментарии 1

    26592706606 Июн 2024 в 19:35
    9/10.......на журнале споткнулся........
    +0−0
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