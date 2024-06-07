Понадобятся куртки. Главный синоптик Петербурга дал прогноз на ближайшие дни и ночи

Если вы в ближайшие ночи соберетесь гулять по Петербургу, не забывайте куртки. Особенность нынешнего похолодания — довольно низкие температуры по ночам. Об этом 7 июня сообщает главный синоптик города Александр Колесов.
«Вот и стало свежее в нашем регионе. Холодный атмосферный фронт прошёл через Ленинградскую область на восток, воздушная масса сменилась на более прохладную, да еще и дождями везде хорошо полило», — поясняет синоптик.
Сегодня максимум 20 градусов, осадков не должно быть, ветер западного направления в середине дня будет довольно свежим, до
«Хотя это и не серьёзное похолодание, а просто снижение температуры, но в ночные часы местами может быть прохладно», — пишет Колесов.
В выходные по ночам ожидается всего
«В субботу дожди в середине дня, поэтому и температура пониже, в воскресенье атмосферный фронт придет во второй половине дня, так что воздух днем успеет прогреться, но фронт принесёт к нам снова кратковременные дожди, местами ливни и грозы», — рассказывает синоптик.
Во второй половине воскресного дня погода ухудшится из-за влияния циклона, приближающегося с запада. Ждем дождь, усиление южного, юго-западного ветра до
«Так что, возвращаясь вечером в воскресенье домой, не забудьте курточки и кофточки», — советует Колесов.