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    Понадобятся куртки. Главный синоптик Петербурга дал прогноз на ближайшие дни и ночи

    5198
    3 комментария

    Если вы в ближайшие ночи соберетесь гулять по Петербургу, не забывайте куртки. Особенность нынешнего похолодания — довольно низкие температуры по ночам. Об этом 7 июня сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

    «Вот и стало свежее в нашем регионе. Холодный атмосферный фронт прошёл через Ленинградскую область на восток, воздушная масса сменилась на более прохладную, да еще и дождями везде хорошо полило», — поясняет синоптик.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Сегодня максимум 20 градусов, осадков не должно быть, ветер западного направления в середине дня будет довольно свежим, до 7–12 м/с.

    «Хотя это и не серьёзное похолодание, а просто снижение температуры, но в ночные часы местами может быть прохладно», — пишет Колесов.

    В выходные по ночам ожидается всего 5–10 градусов, только на берегах Финского залива и Ладоги до 15 градусов: там вода прогрелась хорошо. В дневные часы — до 20 градусов. Суббота прохладнее воскресенья на 2–3 градуса из-за облаков и дождей, которые пройдут в выходные.

    «В субботу дожди в середине дня, поэтому и температура пониже, в воскресенье атмосферный фронт придет во второй половине дня, так что воздух днем успеет прогреться, но фронт принесёт к нам снова кратковременные дожди, местами ливни и грозы», — рассказывает синоптик.

    Во второй половине воскресного дня погода ухудшится из-за влияния циклона, приближающегося с запада. Ждем дождь, усиление южного, юго-западного ветра до 10–15 м/с, к вечеру температура воздуха понизится до 12–15 градусов.

    «Так что, возвращаясь вечером в воскресенье домой, не забудьте курточки и кофточки», — советует Колесов.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    lachavoje07 Июн 2024 в 10:33
    Ура!
    +0−0
    triton197707 Июн 2024 в 10:26
    Холодрыга то какая, аж тока выйдешь на улочку, тут же в ледяную статую и обернешься. Срочно поддать коммунального финансового "тепла" и сдирать с доверчивого населения за "отопление" еще и всё лето..
    +0−0
    ZDV07 Июн 2024 в 10:21
    "Суббота прохладнее воскресенья на 2–3 градуса из-за облаков и дождями, которые пройдут в выходные".
    ЕГЭ сдавали?
    +0−0
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