Понадобятся куртки. Главный синоптик Петербурга дал прогноз на ближайшие дни и ночи

Если вы в ближайшие ночи соберетесь гулять по Петербургу, не забывайте куртки. Особенность нынешнего похолодания — довольно низкие температуры по ночам. Об этом 7 июня сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

«Вот и стало свежее в нашем регионе. Холодный атмосферный фронт прошёл через Ленинградскую область на восток, воздушная масса сменилась на более прохладную, да еще и дождями везде хорошо полило», — поясняет синоптик.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сегодня максимум 20 градусов, осадков не должно быть, ветер западного направления в середине дня будет довольно свежим, до 7–12 м/с.



«Хотя это и не серьёзное похолодание, а просто снижение температуры, но в ночные часы местами может быть прохладно», — пишет Колесов.

В выходные по ночам ожидается всего 5–10 градусов , только на берегах Финского залива и Ладоги до 1 5 градусов : там вода прогрелась хорошо. В дневные часы — до 20 градусов. Суббота прохладнее воскресенья на 2–3 градуса из-за облаков и дождей, которые пройдут в выходные.



«В субботу дожди в середине дня, поэтому и температура пониже, в воскресенье атмосферный фронт придет во второй половине дня, так что воздух днем успеет прогреться, но фронт принесёт к нам снова кратковременные дожди, местами ливни и грозы», — рассказывает синоптик.



Во второй половине воскресного дня погода ухудшится из-за влияния циклона, приближающегося с запада. Ждем дождь, усиление южного, юго-западного ветра до 10–15 м/с , к вечеру температура воздуха понизится до 12–15 градусов .

«Так что, возвращаясь вечером в воскресенье домой, не забудьте курточки и кофточки», — советует Колесов.

