«Моя репутация, друзья, всё, что у меня было». Карин Кнайсль рассказала, что потеряла и приобрела, переехав в Россию

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра СПбГУ «G.O.R.K.I» Карин Кнайсль в кулуарах ПМЭФ рассказала «Фонтанке», что потеряла, а что приобрела после переезда в Россию. Европа тоже не обошлась без потерь.



«Я обрела огромную свободу, много человеческого тепла, очень добрых людей вокруг, которые помогают мне перезагрузиться. Я никогда не думала, что в 60 лет перезапущу свою жизнь. Я обрела новую работу. Что я потеряла? Всё, что я создала до этого. Это мой дом, ради которого я очень тяжело трудилась. Я ничего не унаследовала, я зарабатывала на него. Мои книги, мой сад. Моя репутация, друзья и всё, что у меня было. Итак, в 58–59 лет я поменяла всё. И не могу сказать, тяжело это или легко. Это непросто, но в России, я думаю, люди помогают мне справиться с этим», — рассказала Кнайсль 6 июня корреспонденту «Фонтанки» (перевод с английского).



Во время дискуссии на ПМЭФ «Реквием по Европе: Новая эра международного сотрудничества» Кнайсль рассказала о своей новой книге, заглавие которой и воспроизвели в теме встречи. Эта книга издана на русском языке. По мнению Кнайсль, в Европе деградировала дипломатия, государства разучились вести переговоры и общаться между собой. Важно возрождать эти умения. Кроме этого, она считает, что «умерли» значимые институции и гаранты прав человека.

«Для меня в Европе всегда были самым главным свобода и верховенство закона, но это ушло, этого больше нет», — сказала она.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Карин Кнайсль родилась в Вене, в детские годы жила в Иордании, где ее отец работал пилотом. Вернулась в Австрию в 1987 году, где окончила Университет Вены по профилям юриспруденция и арабистика. В аспирантуре училась уже в Еврейском университете Иерусалима. С юности участвовала в деятельности экологических и правозащитных организаций. Работала журналисткой, преподавателем, дипломатом. Критиковала миграционную политику в ЕС. С 2017 по 2019 год занимала должность министра иностранных дел Австрии. Летом 2018 года вышла замуж за финансиста Вольфганга Майлингера, и на ее свадьбу приехал Владимир Путин: многим запомнился их совместный танец.



В 2020 году Кнайсль начала публиковать авторские статьи в RT. С марта 2021-го по май 2022 года состояла в совете директоров «Роснефти». Окончательно переехала в Россию в 2023 году. Сейчас возглавляет Геополитическую обсерваторию по ключевым проблемам России СПбГУ («G.O.R.K.I.»), живет в Петербурге.

