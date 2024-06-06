Путин встретился с президентом Зимбабве. И назвал развитие отношений с Африкой одним из приоритетных направлений для РФ

Президент России Владимир Путин 6 июня встретился с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагво и провел в Константиновском дворце переговоры сначала в узком, затем в расширенном составе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В начале встречи российский лидер отметил значимость развития отношений между странами: по его словам, присутствие главы Зимбабве символизирует «интерес африканского континента к развитию отношений с Российской Федерацией, а это для нас одно из приоритетных направлений».

В качестве примера «хороших отношений» Владимир Путин привел 400 «молодых людей» из африканской республики, которые обучаются в России, и отметил, что эта квота постоянно увеличивается. Также, по словам президента России, в несколько раз увеличился торговый оборот между странами за прошлый год. «Но, конечно, мы должны в этом отношении ещё как следует поработать», — добавил он.

«Наши позиции по ключевым вопросам международной повестки дня очень близки или даже совпадают», сообщил российский президент и объявил о создании «новых форматов», в частности, встреч и консультаций на уровне министров иностранных дел.