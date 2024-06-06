Реклама

    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, зап

    757мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.76eur96.57
    Реклама

    Путин встретился с президентом Зимбабве. И назвал развитие отношений с Африкой одним из приоритетных направлений для РФ

    638
    7 комментариев

    Президент России Владимир Путин 6 июня встретился с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагво и провел в Константиновском дворце переговоры сначала в узком, затем в расширенном составе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    В начале встречи российский лидер отметил значимость развития отношений между странами: по его словам, присутствие главы Зимбабве символизирует «интерес африканского континента к развитию отношений с Российской Федерацией, а это для нас одно из приоритетных направлений».

    В качестве примера «хороших отношений» Владимир Путин привел 400 «молодых людей» из африканской республики, которые обучаются в России, и отметил, что эта квота постоянно увеличивается.

    Также, по словам президента России, в несколько раз увеличился торговый оборот между странами за прошлый год. «Но, конечно, мы должны в этом отношении ещё как следует поработать», — добавил он.

    «Наши позиции по ключевым вопросам международной повестки дня очень близки или даже совпадают», сообщил российский президент и объявил о создании «новых форматов», в частности, встреч и консультаций на уровне министров иностранных дел.

    Такое мероприятие должно состояться в Сочи осенью текущего года. Владимир Путин пригласил на него и представителей Зимбабве.

    Также Владимир Путин встретился с президентом Боливии Луисом Альберто Арсе Катакорой и с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПутинЗимбабвеПереговорыДодик милорад
    ЛАЙК0
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Заливщик голосовых планок06 Июн 2024 в 23:14
    Ну теперь заживём!
    +0−0
    Zнаворотник06 Июн 2024 в 23:14
    вот это однозначно гойдаааааа и точка.
    +0−0
    houspi06 Июн 2024 в 23:12
    "Я лицо африканской национальности. Я из Зимбабы. Зимбаба - это по-русски холодная женщина. Снеговик. Великий вождь племени Тумба-Юмба сказал нам с другом, что мы должны учиться, учиться и еще раз учиться . И послал нас в Россию..."
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close