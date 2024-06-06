«Сами себя устранят — ну и прекрасно, а мы эту нишу займем». Гендиректор «Централ Партнершип» высказался о Голливуде

Генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, принимая участие в дискуссии в рамках ПМЭФ «Великие культуры: новые возможности развития творческого взаимодействия стран БРИКС», заявил, что «в России мы точно уже подвинули Голливуд».

«Российские фильмы собирают существенно больше, чем когда-либо голливудские фильмы собирали — и здесь аплодисменты российским продюсерам, которые подхватили эту инициативу и начали рисковать намного сильнее, чем они рисковали раньше с точки зрения производства смелых жанров, картин, которые раньше ни один продюсер просто не взялся бы производить, потому что всегда было понятно, что потенциально там может быть конкуренция с Голливудом. Сейчас всё возможно, и мы знаем про сборы таких фильмов, как "Чебурашка", "Холоп", "Бременские музыканты". Огромное количество новых фильмов, которые готовятся к кинопрокату в ближайшее время, — и это всё фильмы, которые сняты по принципиально новым технологиям», — рассказал он.



При этом глава прокатной компании, выпускавшей «Сто лет тому вперед», «Майора Грома» и другие крупнейшие российские премьеры, рассказал о смене трендов: если раньше при дистрибуции российских картин на Запад была необходима «нейтрализация культурных ценностей своих и создание картин более универсальных, международных, которые могли бы работать для аудитории разных стран», то теперь такой необходимости нет: «Сейчас все стараются производить исключительно российское кино для российского зрителя».

При этом Вадим Верещагин заявил, что «у Голливуда международные сборы худшие за последние 10 лет ».



«В России они не работают и уже потеряли 5%, но и в других странах аудитория отворачивается, — описывал он. — По ряду причин: разворачивается местный кинематограф — Китай, Индия. Появляется намного больше местных фильмов, которые спокойно могут конкурировать. С другой стороны, опять же, те ценности, которые Голливуд сейчас транслирует, чужды большинству стран мира, аудиторий».

«Поэтому сами себя устранят — ну и прекрасно, а мы эту нишу займем», — заключил он.

