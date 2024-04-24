Минкульт рассказал, сколько отечественных фильмов вышло в России за год

На итоговой коллегии Министерства культуры глава ведомства Ольга Любимова поделилась статистикой киноотрасли.



По ее информации, в России в 2023 году был запущен в производство 251 национальный фильм, в том числе 74 анимационных. Завершено производство 394 национальных фильмов. А 207 российских фильмов вышло в прокат.



Через Фонд кино было поддержано 40 новых проектов и 22 ранее уже получавших субсидии.



Кассовые сборы отечественных фильмов превысили 28 миллиардов рублей, российские фильмы посмотрели 91,4 миллиона зрителей.



При этом издание «Бюллетень кинопрокатчика» при своем подсчете оценивало выручку российских фильмов несколько ниже — в 22,9 миллиарда рублей (без учета короткометражек). А еще 4,8 миллиарда, посчитало издание, относились к пиратскому сегменту: так, одна только короткометражка «Три добрых дела», часто демонстрируемая в рамках «предсеансового обслуживания», заработала 1,2 миллиарда рублей.

