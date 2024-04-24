    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, вос

    763мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.51eur98.91

    Кино

    Минкульт рассказал, сколько отечественных фильмов вышло в России за год

    1482
    4 комментария

    На итоговой коллегии Министерства культуры глава ведомства Ольга Любимова поделилась статистикой киноотрасли.

    По ее информации, в России в 2023 году был запущен в производство 251 национальный фильм, в том числе 74 анимационных. Завершено производство 394 национальных фильмов. А 207 российских фильмов вышло в прокат.

    Через Фонд кино было поддержано 40 новых проектов и 22 ранее уже получавших субсидии.

    Кассовые сборы отечественных фильмов превысили 28 миллиардов рублей, российские фильмы посмотрели 91,4 миллиона зрителей.

    При этом издание «Бюллетень кинопрокатчика» при своем подсчете оценивало выручку российских фильмов несколько ниже — в 22,9 миллиарда рублей (без учета короткометражек). А еще 4,8 миллиарда, посчитало издание, относились к пиратскому сегменту: так, одна только короткометражка «Три добрых дела», часто демонстрируемая в рамках «предсеансового обслуживания», заработала 1,2 миллиарда рублей.

    Напомним, с 18 апреля 2024 года российские кинотеатры — предварительно, до 12 мая, — не показывают пиратскую продукцию в рамках «предсеансового обслуживания» или арендных сеансов. К этому их вынудили крупные прокатчики, выставившие ультиматум: в противном случае они бы не давали показывать свои картины.

    Ранее гендиректор компании «Невафильм» Олег Березин в разговоре с «Фонтанкой» объяснил, почему, по его мнению, такое количество выпускаемых картин только убивает кинотеатры.

    Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

    По теме

    СъемкиКинопрокат
    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Игорь Соколов24 Апр 2024 в 20:26
    С 1991 года не смотрю отечественные фильмы... смотрю либо советские, либо зарубежные....
    +4−0
    triton197724 Апр 2024 в 18:43
    Качественного кино отечественного в последнее время значительно прибавилось, на "Фонтанке" регулярно кино-обзоры о новинках)) Другое время наши синема-творцы не концентрировались исключительно на римейках старых шедевров)) Хотя и последние подчас получаются довольно "зрительными")
    +0−7
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close