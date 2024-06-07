Греф: технология искусственного интеллекта может дать рост ВВП на 4,6% до 2030 года

Технология искусственного интеллекта может обеспечить прирост ВВП на 4,6% до 2030 года. Такое мнение высказал глава Сбера Герман Греф на деловом завтраке в ходе ПМЭФ 7 июня.



«Считали вместе с правительством, какой вклад могут дать только технологии искусственного интеллекта, — примерно 4,6% ВВП на горизонте до 2030 года. И это тоже небывалый вклад, и этого тоже не давала ни одна технология. Искусственный интеллект может обеспечить не только рост экономики, но и качественное ее изменение», — сказал он.



По словам Грефа, сейчас консенсус-прогноз роста российской экономики — 1,8% в год. С такими темпами Россия может потерять статус четвертой экономики мира. «Бразилия и Индонезия займут наше место, если мы не ускоримся», — подчеркнул Греф.

