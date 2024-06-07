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    ПМЭФ 2024

    Греф: технология искусственного интеллекта может дать рост ВВП на 4,6% до 2030 года

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    27 комментариев

    Технология искусственного интеллекта может обеспечить прирост ВВП на 4,6% до 2030 года. Такое мнение высказал глава Сбера Герман Греф на деловом завтраке в ходе ПМЭФ 7 июня.

    «Считали вместе с правительством, какой вклад могут дать только технологии искусственного интеллекта, — примерно 4,6% ВВП на горизонте до 2030 года. И это тоже небывалый вклад, и этого тоже не давала ни одна технология. Искусственный интеллект может обеспечить не только рост экономики, но и качественное ее изменение», — сказал он.

    По словам Грефа, сейчас консенсус-прогноз роста российской экономики — 1,8% в год. С такими темпами Россия может потерять статус четвертой экономики мира. «Бразилия и Индонезия займут наше место, если мы не ускоримся», — подчеркнул Греф.

    Однако сейчас российская экономика работает на пределе возможностей. «Исторически не было такой низкой безработицы 2,6%, и не было никогда такой высокой загрузки мощностей 81%. Эти факторы тоже говорят о том, что мы находимся на пределе экономического роста. Когда ЦБ говорит о перегреве экономики, он имеет в виду это», — сказал Греф.

    Петербургский международный экономический форум проходит в КВЦ «Экспофорум» с 5 по 8 июня. Он проводится в 27-й раз. Тема года: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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    Герман ГрефПМЭФПМЭФ-2024ВВПРост ВВПИскусственный интеллект
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    Комментарии 27

    Alex00007 Июн 2024 в 10:34
    Главное пузырь надуть, а к 2030 там уже много воды утечёт.
    +1−0
    Zнаворотник07 Июн 2024 в 10:14
    грефу братушки из Афганистана тоже от души насыпали гостинцев
    +2−0
    ProstoZloy07 Июн 2024 в 09:57
    Технология - дама капризная. Может дать, а может и не дать. ;)
    В любом случае, смешно говорить о 4,6% приросте ВВП за 6 лет, когда ежегодная инфляция вдвое выше.
    +1−0
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