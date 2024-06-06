Бастрыкин потребовал предоставить основания освобождения убийцы студента СПбГУ на Невском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах судебного рассмотрения уголовного дела по факту причинения смерти студенту Владиславу Голикову. Четыре года назад он скончался в больнице после огнестрельного ранения в голову на Невском проспекте. Как сообщили в пресс-службе ведомства 6 июня, в соцсетях сообщается о несогласии с принятым судом решением в отношении выходца из Азербайджана, убийцы студента Заура Каримова. В результате председатель СК затребовал у и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олега Бобкова доклад об основаниях принятого судом решения с учетом озвученных в публичном пространстве доводов.



«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.



Утром 4 июня 2020 года охранник подпольной конторы Заур Каримов выстрелил в голову 24-летнему Владиславу Голикову из травматического пистолета. Студент воспользовался услугами фирмы, якобы помогавшей с трудоустройством, и заплатил 2500 рублей за медкнижку. Не получив услугу, он пришел за деньгами. Отвадить неуступчивого клиента Каримов решил по-своему. 13 июня Санкт-Петербургский государственный университет сообщил о смерти студента.



Суд первой инстанции счел доказанной вину Каримова по статьям о мошенничестве и убийстве и назначил наказание — 11 лет колонии. Однако на выходе суд получил переквалификацию статьи с «умышленного убийства» на «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». В результате по совокупности Каримову назначили четыре года восемь месяцев колонии общего режима и обязали выплатить миллион рублей семье убитого. С учетом проведенных под арестом дней Каримова освободили в зале суда в январе 2024 года. Адвокат, представляющий семью потерпевшего, подал жалобу на решение городского суда.

