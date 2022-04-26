Застреливший студента на Невском получил 11 лет колонии. Его товарищи-мошенники — как реальные, так и условные сроки

В Петербурге вынесли приговор сотрудникам мошеннической «фирмы» и ее охраннику-вышибале, который застрелил обманутого студента. Убийце назначили 11 лет колонии строгого режима, остальным фигурантам — от 5 лет колонии общего режима до 3 лет условно.

Подробности вердикта публикует 26 апреля объединенная пресс-служба петербургских судов. Изначально всем фигурантам — Юлии Коновой, Татьяне Ганичевой, Людмиле Никифоровой, Юлии Пессель, Никите Потапову, Гвидону Аветисяну и Зауру Каримову — вменялись два эпизода по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), но затем их переквалифицировали как одно преступление. Каримова также признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



По данным следствия, 24-летний студент СПбГУ Владислав Голиков договорился с «фирмой» обманщиков, что его возьмут на работу, но сначала он оплатит оформление медкнижки. Документа он не дождался, 4 июня 2020 года пришел в офис на Невском вернуть деньги и в ходе конфликта получил огнестрельное ранение, ставшее смертельным. Установлено, что в юношу стрелял Заур Каримов, работавший охранником-вышибалой. Гибель молодого человека он назвал случайностью и пообещал молиться.