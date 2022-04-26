Застреливший студента на Невском получил 11 лет колонии. Его товарищи-мошенники — как реальные, так и условные сроки

В Петербурге вынесли приговор сотрудникам мошеннической «фирмы» и ее охраннику-вышибале, который застрелил обманутого студента. Убийце назначили 11 лет колонии строгого режима, остальным фигурантам — от 5 лет колонии общего режима до 3 лет условно.
Подробности вердикта публикует 26 апреля объединенная пресс-служба петербургских судов. Изначально всем фигурантам — Юлии Коновой, Татьяне Ганичевой, Людмиле Никифоровой, Юлии Пессель, Никите Потапову, Гвидону Аветисяну и Зауру Каримову — вменялись два эпизода по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), но затем их переквалифицировали как одно преступление. Каримова также признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, 24-летний студент СПбГУ Владислав Голиков договорился с «фирмой» обманщиков, что его возьмут на работу, но сначала он оплатит оформление медкнижки. Документа он не дождался, 4 июня 2020 года пришел в офис на Невском вернуть деньги и в ходе конфликта получил огнестрельное ранение, ставшее смертельным. Установлено, что в юношу стрелял Заур Каримов, работавший охранником-вышибалой. Гибель молодого человека он назвал случайностью и пообещал молиться.
С марта по июнь 2020-го «фирма» похитила 150 тысяч рублей у 60 потерпевших, которые хотели устроиться на работу и отдавали деньги на оформление медкнижки. Некоторые из сотрудников офиса ранее были судимы за мошенничество по той же схеме по одному делу с экс-полицейскими. Сообщалось, что адреса и лица обманщиков доверчивым горожанам были известны давно, в отделах полиции на них копились заявления.
Смольнинский райсуд назначил Каримову 11 лет в ИК строгого режима, Конову, Ганичеву, Потапова и Никифорову отправили в ИК общего (троим дали 4 года, последней — 5 лет). Пессель получила 3 года условно с испытательным сроком в 2 года, а Аветисян — 4 года условно с испытательным сроком в 4 года. Кроме того, суд удовлетворил иск в 10 миллионов рублей.