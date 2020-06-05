Пять лет бойцы из Северодвинска и их подружки оттачивали в Петербурге мастерство отъема денег у соискателей работы, а полиция - искусство отказов в возбуждении уголовных дел. Гармонию ценой здоровья (и, возможно, жизни) разрушил 24-летний Владислав, попавшийся мошенникам-кадровикам.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Задержанный за покушение на убийство после стрельбы в центре Петербурга средь бела дня 42-летний охранник Заур Каримов работал на аферистов. «Фонтанка» нашла десятки их мест притяжения, давно знакомых районным отделам МВД. Да и накануне ЧП на Невском проспекте обманутые петербуржцы обивали полицейские пороги, но не были услышаны.

Бизнес на фейковых вакансиях не обходится без силовой поддержки. Схема для Петербурга не уникальна: соискатели вакансий получают приглашения в офисы, вносят предоплату за оформление медкнижек, остаются без работы и через неделю-другую, окончательно поняв тщетность ожидания, приходят за деньгами. Кому-то их надо выкидывать из офиса. Заур Каримов был как раз таким вышибалой.

«В лучшем случае - напишут на договоре, что деньги вернут тогда-то. В худшем - вышвырнут вон, при попытке заснять - разобьют телефон, вывернут руки и т.д. (как в нашем случае) Итог: ни работы, ни денег», - пишут пользователи.

Офис на Невском проспекте, 135, куда приходил в поисках работы студент СПбГУ, еще несколько лет назад облюбовали так называемые «северные» - выходцы из Северодвинска. Первое упоминание об открытом ими «кадровом агентстве» датировано еще летом 2015 года. Тогда их фирма называлась «Умка», а якобы за оформление медкнижки они брали 2500 рублей. Летом 2018 года офис на Невском, 135 работал под вывеской ООО «Фортуна». Обманутые клиенты однажды сфотографировали человека, похожего на Каримова.



Фото: скриншот страницы в соцсетях

Последний раз офис на Невском заработал в начале 2020 года - в качестве очередной фирмы-однодневки ООО «Ресурс».

Отрывочная работа офиса может создать впечатление «несистемности» бизнес-аферы, но это не так. Костяк «кадровиков» с одним и тем же составом вышибал просто путешествовал по заранее арендованным офисам.

«Фонтанка» насчитала более шестидесяти адресов, в которых потерпевшие фотографировали «северных» либо писали на них заявления в территориальных отделах полиции. Их лица регулярно фигурируют в группе «Мошенники Санкт-Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте». Невский 106, 135, 150, 154, Херсонская 10, Восстания 8, Рылеева 10, Литейный 25 и так далее. Учитывая, что аферисты имеют привычку появляться в обжитых офисах, можно было перечислить все адреса, но полиция наверняка обладает исчерпывающим списком. Ближе всего к провалу «северные» оказались в феврале 2018 года, действуя от имени компании «Франфуд». По жалобам телезрителей на Фарфоровскую улицу, 32 (еще один условно постоянный офис) приехала съемочная группа канала «Санкт-Петербург». Ее встретили агрессивно. Вопреки ожиданиям, огласка не причинила «бизнесу» почти никакого вреда. К весне 2018 года псевдокадровики освоились на набережных Фонтанки и Обводного канала и в Басковом переулке.

Для определения «личного состава» бригады, в которой работал Заур Каримов, корреспондентам «Фонтанки» хватило дня.

По понятным причинам мы не можем назвать фамилии, так как по заявлению потерпевших петербуржцев уголовные дела не возбуждались, и к ответственности никто из них не привлечен. Мы нашли две семейные пары с мужчинами-организаторами и женами-делопроизводителями, двенадцать «силовиков», активно занимающихся смешанными единоборствами (включая Заура Каримова), четырех номинальных гендиректоров и более десяти женщин, сидящих в офисах. Их роль заключается в оформлении фиктивных договоров. Участники «северных» демонстрируют успешный образ жизни, делясь в соцсетях фотографиями вечеринок и престижных автомобилей.

С конца мая этого года полиция Центрального района приняла порцию очередных заявлений с указанием офиса на Невском, 135. Они ничем не отличались от тех, которые в течение нескольких лет писали петербуржцы, и, скорее всего, были приговорены к привычным отказам в возбуждении дел. Некоторые клиенты, не дождавшись реакции МВД, 3 июня пошли в офис и столкнулись с парой недружелюбных охранников, среди которых опять же был человек, похожий на Заура Каримова (на заднем плане).



Фото: скриншот страницы в социальных сетях

На следующий день на Невский пришел студент СПбГУ. Он оказался чуть настойчивее, за что получил пулю в голову. Его ранение стало действенным аргументом для оперативного возбуждения дела не только по покушению на убийство, но и, наконец-то, по мошенничеству.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»