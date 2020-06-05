«Северные» в городе. Кто стоит за расстрелом студента СПбГУ на Невском
Пять лет бойцы из Северодвинска и их подружки оттачивали в Петербурге мастерство отъема денег у соискателей работы, а полиция - искусство отказов в возбуждении уголовных дел. Гармонию ценой здоровья (и, возможно, жизни) разрушил 24-летний Владислав, попавшийся мошенникам-кадровикам.
Задержанный за покушение на убийство после стрельбы в центре Петербурга средь бела дня 42-летний охранник Заур Каримов работал на аферистов. «Фонтанка» нашла десятки их мест притяжения, давно знакомых районным отделам МВД. Да и накануне ЧП на Невском проспекте обманутые петербуржцы обивали полицейские пороги, но не были услышаны.
Бизнес на фейковых вакансиях не обходится без силовой поддержки. Схема для Петербурга не уникальна: соискатели вакансий получают приглашения в офисы, вносят предоплату за оформление медкнижек, остаются без работы и через неделю-другую, окончательно поняв тщетность ожидания, приходят за деньгами. Кому-то их надо выкидывать из офиса. Заур Каримов был как раз таким вышибалой.
«В лучшем случае - напишут на договоре, что деньги вернут тогда-то. В худшем - вышвырнут вон, при попытке заснять - разобьют телефон, вывернут руки и т.д. (как в нашем случае) Итог: ни работы, ни денег», - пишут пользователи.
Офис на Невском проспекте, 135, куда приходил в поисках работы студент СПбГУ, еще несколько лет назад облюбовали так называемые «северные» - выходцы из Северодвинска. Первое упоминание об открытом ими «кадровом агентстве» датировано еще летом 2015 года. Тогда их фирма называлась «Умка», а якобы за оформление медкнижки они брали 2500 рублей. Летом 2018 года офис на Невском, 135 работал под вывеской ООО «Фортуна». Обманутые клиенты однажды сфотографировали человека, похожего на Каримова.
Последний раз офис на Невском заработал в начале 2020 года - в качестве очередной фирмы-однодневки ООО «Ресурс».
Отрывочная работа офиса может создать впечатление «несистемности» бизнес-аферы, но это не так.
Костяк «кадровиков» с одним и тем же составом вышибал просто путешествовал по заранее арендованным офисам.
«Фонтанка» насчитала более шестидесяти адресов, в которых потерпевшие фотографировали «северных» либо писали на них заявления в территориальных отделах полиции. Их лица регулярно фигурируют в группе «Мошенники Санкт-Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте». Невский 106, 135, 150, 154, Херсонская 10, Восстания 8, Рылеева 10, Литейный 25 и так далее. Учитывая, что аферисты имеют привычку появляться в обжитых офисах, можно было перечислить все адреса, но полиция наверняка обладает исчерпывающим списком.
Ближе всего к провалу «северные» оказались в феврале 2018 года, действуя от имени компании «Франфуд». По жалобам телезрителей на Фарфоровскую улицу, 32 (еще один условно постоянный офис) приехала съемочная группа канала «Санкт-Петербург». Ее встретили агрессивно. Вопреки ожиданиям, огласка не причинила «бизнесу» почти никакого вреда. К весне 2018 года псевдокадровики освоились на набережных Фонтанки и Обводного канала и в Басковом переулке.
Для определения «личного состава» бригады, в которой работал Заур Каримов, корреспондентам «Фонтанки» хватило дня.
По понятным причинам мы не можем назвать фамилии, так как по заявлению потерпевших петербуржцев уголовные дела не возбуждались, и к ответственности никто из них не привлечен. Мы нашли две семейные пары с мужчинами-организаторами и женами-делопроизводителями, двенадцать «силовиков», активно занимающихся смешанными единоборствами (включая Заура Каримова), четырех номинальных гендиректоров и более десяти женщин, сидящих в офисах. Их роль заключается в оформлении фиктивных договоров. Участники «северных» демонстрируют успешный образ жизни, делясь в соцсетях фотографиями вечеринок и престижных автомобилей.
С конца мая этого года полиция Центрального района приняла порцию очередных заявлений с указанием офиса на Невском, 135. Они ничем не отличались от тех, которые в течение нескольких лет писали петербуржцы, и, скорее всего, были приговорены к привычным отказам в возбуждении дел. Некоторые клиенты, не дождавшись реакции МВД, 3 июня пошли в офис и столкнулись с парой недружелюбных охранников, среди которых опять же был человек, похожий на Заура Каримова (на заднем плане).
На следующий день на Невский пришел студент СПбГУ. Он оказался чуть настойчивее, за что получил пулю в голову. Его ранение стало действенным аргументом для оперативного возбуждения дела не только по покушению на убийство, но и, наконец-то, по мошенничеству.
Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»