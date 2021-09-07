В Петербурге завершили расследование дела об убийстве студента СПбГУ на Невском. Четырех соучастников еще ищут

Следственный комитет по Петербургу завершил расследование уголовного дела об убийстве студента СПбГУ на Невском проспекте. В деле семь обвиняемых, четверых еще ищут, сообщает 6 сентября пресс-служба СК.
По версии следствия, 24-летний студент договорился с «фирмой» обманщиков, что его возьмут на работу, но сначала он оплатит оформление медкнижки. Документа он не дождался, 4 июня прошлого года пришел в офис на Невском вернуть деньги и в ходе конфликта получил огнестрельное ранение, ставшее смертельным.
Следователи считают, что в молодого человека стрелял 43-летний Заур Каримов, который в фирме работал охранником-вышибалой.
С марта по июнь 2020 года, по данным СК, обвиняемые похитили 150 тысяч рублей у 60 потерпевших.
Уголовное дело, которое составило 35 томов, направили прокурору. Каримова и шестерых соучастников обвиняют в зависимости от роли по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».