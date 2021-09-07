В Петербурге завершили расследование дела об убийстве студента СПбГУ на Невском. Четырех соучастников еще ищут

Следственный комитет по Петербургу завершил расследование уголовного дела об убийстве студента СПбГУ на Невском проспекте. В деле семь обвиняемых, четверых еще ищут, сообщает 6 сентября пресс-служба СК.



По версии следствия, 24-летний студент договорился с «фирмой» обманщиков, что его возьмут на работу, но сначала он оплатит оформление медкнижки. Документа он не дождался, 4 июня прошлого года пришел в офис на Невском вернуть деньги и в ходе конфликта получил огнестрельное ранение, ставшее смертельным.