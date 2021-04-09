Следствие ходатайствовало о том, чтобы его взяли под стражу, такой же позиции придерживался прокурор. Адвокат обвиняемого возражал и просил для него другую меру пресечения. Смольнинский районный суд отправил Полторацкого под домашний арест до 25 мая.

Оперативника обвиняют в том, что в апреле прошлого года он самостоятельно влез в проверку материалов, по которым было изъято оружие, забрал травматический пистолет, после чего в центре Петербурга отдал его Зауру Каримову. Последний, по версии следствия, в июне выстрелил из него в 24-летнего студента СПбГУ, который скончался от полученных травм. Полторацкий не признаёт свою причастность к передаче оружия.



Погибший стал жертвой мошенников и пришел в офис на Невский проспект, чтобы вернуть свои деньги. В конторе ему обещали работу, попросили заранее оплатить медкнижку. Каримов выступал в роли охранника-вышибалы. Сообщалось, что адреса и лица обманщиков доверчивым горожанам были известны давно, в отделах полиции на них копились заявления. Смерть молодого человека Каримов назвал случайностью и пообещал молиться. Некоторые из сотрудников офиса ранее были судимы за мошенничество по той же схеме по одному делу с экс-полицейскими.

