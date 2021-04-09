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Полицейского, обвиняемого в передаче пистолета предполагаемому убийце студента СПбГУ, на время следствия оставили дома

Петербургского полицейского, обвиняемого в передаче оружия мошенникам, отправили под домашний арест

В Петербурге избрали меру пресечения оперуполномоченному группы уголовного розыска 76-го отдела полиции Олегу Полторацкому, которого обвиняют в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Об этом 9 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Следствие ходатайствовало о том, чтобы его взяли под стражу, такой же позиции придерживался прокурор. Адвокат обвиняемого возражал и просил для него другую меру пресечения. Смольнинский районный суд отправил Полторацкого под домашний арест до 25 мая.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram
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Оперативника обвиняют в том, что в апреле прошлого года он самостоятельно влез в проверку материалов, по которым было изъято оружие, забрал травматический пистолет, после чего в центре Петербурга отдал его Зауру Каримову. Последний, по версии следствия, в июне выстрелил из него в 24-летнего студента СПбГУ, который скончался от полученных травм. Полторацкий не признаёт свою причастность к передаче оружия.

Погибший стал жертвой мошенников и пришел в офис на Невский проспект, чтобы вернуть свои деньги. В конторе ему обещали работу, попросили заранее оплатить медкнижку. Каримов выступал в роли охранника-вышибалы. Сообщалось, что адреса и лица обманщиков доверчивым горожанам были известны давно, в отделах полиции на них копились заявления. Смерть молодого человека Каримов назвал случайностью и пообещал молиться. Некоторые из сотрудников офиса ранее были судимы за мошенничество по той же схеме по одному делу с экс-полицейскими.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Чу, слышу топот смурова, который несется сюда с 82мм миной наперевес.
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