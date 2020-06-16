Погибший после выстрела в голову студент СПбГУ Владислав Голиков пытался найти подработку, чтобы оплатить съемную квартиру. В офисе на Невском его встретили опытные мошенники. Как минимум одна из обвиняемых восемь лет назад занималась тем же в компании с сотрудниками полиции.

Об обстоятельствах, которые привели студента в офис на Невском проспекте, 135, 15 июня «Фонтанке» рассказала девушка погибшего, Зарина. По ее словам, паре нужны были деньги чтобы платить за съемную квартиру, на время пандемии Владислава перевели на дистанционную работу и заметно сократили зарплату программиста. Голиков был готов на любую подработку и согласился на первую попавшуюся вакансию разнорабочего. Некая Ирина из отдела кадров еще по телефону пообещала хорошую зарплату, объяснив сумму тем, что коронавирус «выгнал» из города трудовых мигрантов и работать некому. Владислав, как известно, отдал 2,5 тысячи за медкнижку и вечером в тот же день понял, что скорей всего стал жертвой мошенничества.

ГУ МВД по СПб и ЛО

От скоропалительного визита в офис его отговорила Зарина, пара сперва попыталась посоветоваться с юристами, но те запросили немалый гонорар. В соцсети он нашел соответствующую группу, а в ней и единомышленников. Сперва, как рассказывает девушка, ей показалось что молодой человек успокоился, но ребята из группы собрались дружно навестить офис, так что Голиков «ввязался за компанию». «Я говорила про полицию, а он убеждал, что она ничего не сделает. Успокаивал, что мошенники никого не трогают», - рассказала девушка. Она отметила, что на Невский собиралось много обманутых, но в итоге к офису пришел только Владислав и еще один молодой человек. Две девушки и третий юноша, которых видно на опубликованной в СМИ видеозаписи с моментом выстрела, присоединились к «кружку» уже у офиса, как только что обманутые. Что происходило дальше доподлинно Зарине неизвестно. Владислав оказался единственным пострадавшим, от выстрела в голову 24-летний молодой человек умер в больнице через 9 дней. Девушка отметила, что адвокат обвиняемого в убийстве Заура Каримова пытался связаться с семьей, но родные Владислава от бесед с ним отказались. Вероятно, отправленный в изолятор безработный обладатель двух дипломов о высшем образовании, отец четырех детей, может успокоить себя тем, что поставил «свечку за здоровье потерпевшего к иконе Божьей Матери».

Что касается самих мошенников, а по делу в настоящее время проходят три человека, то 15 июня пресс-служба регионального управления МВД опубликовала видео, снятое после их задержания. На кадрах - Людмила Никифорова и Никита Потапов. Третий обвиняемый, Гвидон Аветисян, под домашним арестом из-за проблем со здоровьем, его полиция не показала. Полиция ищет других потерпевших от их действий петербуржцев (сейчас в списке с десяток фамилий обманутых). Лица арестованных участникам группы «Мошенники Петербурга», которая объединила потерпевших, оказались неизвестны. Как ранее писала «Фонтанка», тот же Каримов попадался обманутым не раз, его фото выкладывали, например, в 2018 году. В паблике множество кадров из офисов разных «банд» (на Невском орудовала так называемая «Северная», многие ее участники из Северодвинска), однако похожих лиц ни «Фонтанке», ни собеседникам Зарины найти не удалось. И Никифорова, и Потапов на видео Главка признаются, что имеют судимости за мошенничество. В ГАС «Правосудие» их фамилии значатся как признанные виновными по делам, которые поступили в суды в 2014 году, с разницей в несколько дней. Потапов проходит по одному делу с неким Мазуровым, Никифорова оказалась в более плотной компании. В открытом доступе есть судебный акт о возвращении дела некой гражданки Великой прокурору, однако в нем подробно описана схема мошенничества и упомянуты те же лица, что и в деле Никифоровой шестилетней давности.