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Пистолет, из которого на Невском убили студента СПбГУ, привел к оперативнику уголовного розыска. Он задержан

Полицейский задержан в Петербурге по подозрению в передаче оружия мошенникам

На 72 часа суд в Петербурге продлил срок задержания оперуполномоченного группы уголовного розыска 76-го отдела полиции Олега Полторацкого. Его подозревают в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями.

О попытке Смольнинского районного суда избрать меру пресечения Полторацкому 7 апреля сообщает объединенная пресс-служба. Оперативника подозревают в том, что в апреле прошлого года он самостоятельно влез в проверку материалов, по которым было изъято оружие, забрал травматический пистолет и на Мытнинской улице передал его Зауру Каримову.

В начале июня 2020 года пистолет выстрелил. Каримова обвиняют в убийстве 24-летнего петербуржца.

Полторацкий не признает свою причастность к передаче оружия. Срок задержания продлен ради сбора следователем дополнительных доказательств.

Студент СПбГУ стал жертвой мошенников и пришел в офис на Невский, чтобы вернуть свои деньги. В конторе ему обещали работу, попросили заранее оплатить медкнижку. Каримов выступал в роли охранника-вышибалы. Как писала «Фонтанка», адреса и лица обманщиков доверчивым горожанам были давно известны, в отделах полиции копились на них заявления. Смерть молодого человека Каримов назвал случайностью и пообещал молиться. Некоторые из сотрудников офиса ранее были судимы за мошенничество по той же схеме по одному делу с экс-полицейскими.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

263784231
В составе группы... Бандитизм... Именем коммуниста... Без суда и следствия...
AlBerkut
Волыну, вещьдок из дела, передать (ну, а точнее продать), третьему лицу...
Хоспади, где таких набирают, по каким объявлениям?
Небось лично Смуров занимался, да?
кто-то страшный
Ну, если молиться обещал, то понять, простить. Выдать чёрную камри, зачислить в Госдуму. Приличный же человек.
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