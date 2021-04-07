Пистолет, из которого на Невском убили студента СПбГУ, привел к оперативнику уголовного розыска. Он задержан

О попытке Смольнинского районного суда избрать меру пресечения Полторацкому 7 апреля сообщает объединенная пресс-служба. Оперативника подозревают в том, что в апреле прошлого года он самостоятельно влез в проверку материалов, по которым было изъято оружие, забрал травматический пистолет и на Мытнинской улице передал его Зауру Каримову.



В начале июня 2020 года пистолет выстрелил. Каримова обвиняют в убийстве 24-летнего петербуржца.



Полторацкий не признает свою причастность к передаче оружия. Срок задержания продлен ради сбора следователем дополнительных доказательств.

