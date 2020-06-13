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13.06.2020 16:13
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В Петербурге умер студент СПбГУ, который получил пулю в голову на Невском проспекте

Санкт-Петербургский государственный университет сообщил о смерти 24-летнего студента Владислава Голикова. Он скончался в больнице после огнестрельного ранения головы на Невском проспекте.

Фото: с официального сайта СПбГУ

«Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сообщается в опубликованном 13 июня некрологе.

Место и время прощания с Владиславом вуз объявит позднее.

По версии следствия, утром 4 июня охранник подпольной конторы Заур Каримов выстрелил в голову Голикову из травматического пистолета. Студент воспользовался услугами фирмы, якобы помогавшей с трудоустройством, и заплатил 2500 рублей за медкнижку. Не получив услугу, он пришел за деньгами. Отвадить неуступчивого клиента Каримов решил по-своему.

«Фонтанка» выяснила, что аферисты, преимущественно выходцы из Северодвинска, несколько лет действовали в Петербурге, переезжая из офиса в офис и собирая деньги с клиентов, обещая изготовление медкнижек, трудоустройство и съем квартир.

Уголовное дело о мошенничестве полиция возбудила только после случая со студентом Голиковым, хотя с заявлениями обращались тысячи человек.

Дело в отношении охранника Каримова, очевидно, переквалифицируют с покушения на убийство.

Фото: с официального сайта СПбГУ

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Комментарии (41)

22ilves
какой обаятельный мальчик на фото! Как жаль...
tomalena
Соболезнования родным. Разгильдяйство полиции , а кое-где и крышевание подобных жуликов традиционно привлекает внимание общественности только после гибели человека
260928241
Ничего не изменится пока люди сами не будут смотреть, куда ходят и с кем разговаривают и думать головой. И нечего все на полицию валить, там люди не из Америки приехали и не из космоса прилетели , там наши соотечественники служат, такие же как и мы.
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