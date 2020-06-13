В Петербурге умер студент СПбГУ, который получил пулю в голову на Невском проспекте

Санкт-Петербургский государственный университет сообщил о смерти 24-летнего студента Владислава Голикова. Он скончался в больнице после огнестрельного ранения головы на Невском проспекте.

По версии следствия, утром 4 июня охранник подпольной конторы Заур Каримов выстрелил в голову Голикову из травматического пистолета . Студент воспользовался услугами фирмы, якобы помогавшей с трудоустройством, и заплатил 2500 рублей за медкнижку. Не получив услугу, он пришел за деньгами. Отвадить неуступчивого клиента Каримов решил по-своему.

Место и время прощания с Владиславом вуз объявит позднее.

«Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сообщается в опубликованном 13 июня некрологе.

«Фонтанка» выяснила, что аферисты, преимущественно выходцы из Северодвинска, несколько лет действовали в Петербурге, переезжая из офиса в офис и собирая деньги с клиентов, обещая изготовление медкнижек, трудоустройство и съем квартир.

Уголовное дело о мошенничестве полиция возбудила только после случая со студентом Голиковым, хотя с заявлениями обращались тысячи человек.

Дело в отношении охранника Каримова, очевидно, переквалифицируют с покушения на убийство.