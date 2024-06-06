В Петербурге мигранта отправили в СИЗО по обвинению в изнасиловании подростка в петербургском хостеле

В Петербурге заключили под стражу мигранта, обвиняемого в изнасиловании девочки-подростка. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК по городу в четверг, 6 июня.



Все произошло в ночь на 3 июня в одном из домов на Советской улице. Следствие полагает, что в одном из номеров хостела 19-летний уроженец Таджикистана совершил преступление против половой неприкосновенности 13-летней девочки.