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    В Петербурге мигранта отправили в СИЗО по обвинению в изнасиловании подростка в петербургском хостеле

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    6 комментариев

    В Петербурге заключили под стражу мигранта, обвиняемого в изнасиловании девочки-подростка. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК по городу в четверг, 6 июня.

    Все произошло в ночь на 3 июня в одном из домов на Советской улице. Следствие полагает, что в одном из номеров хостела 19-летний уроженец Таджикистана совершил преступление против половой неприкосновенности 13-летней девочки.

    Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

    Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» («б» ч. 4 ст. 131 УК РФ), молодому человеку уже предъявлено обвинение. Установлено, что фигурант находится на территории РФ незаконно.

    В настоящее время правоохранители проводят обыски по месту жительства и работы обвиняемого.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге приезжего из Узбекистана задержали по подозрению в изнасиловании молодой девушки в парке Куракина Дача в Невском районе.

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    Комментарии 6

    25346053106 Июн 2024 в 20:48
    У них есть шанс стать гражданами России и героями СВО.
    +0−1
    Zet06 Июн 2024 в 20:08
    откуда ночью в хостеле девочка появилась?
    +7−1
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