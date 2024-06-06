В Петербурге мигранта отправили в СИЗО по обвинению в изнасиловании подростка в петербургском хостеле

В Петербурге заключили под стражу мигранта, обвиняемого в изнасиловании девочки-подростка. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК по городу в четверг, 6 июня.
Все произошло в ночь на 3 июня в одном из домов на Советской улице. Следствие полагает, что в одном из номеров хостела 19-летний уроженец Таджикистана совершил преступление против половой неприкосновенности 13-летней девочки.
Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» («б» ч. 4 ст. 131 УК РФ), молодому человеку уже предъявлено обвинение. Установлено, что фигурант находится на территории РФ незаконно.
В настоящее время правоохранители проводят обыски по месту жительства и работы обвиняемого.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге приезжего из Узбекистана задержали по подозрению в изнасиловании молодой девушки в парке Куракина Дача в Невском районе.