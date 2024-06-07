Вице-премьер Чернышенко: вместо «бакалавра» в новой системе образования будет «специалист»

Cтудентов, которые окончат вузы в рамках обновленной системы высшего образования, будут называть специалистами. Об этом, как передаёт 7 июня РИА Новости, рассказал на полях ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



Изменения в системе высшего образования, по его словам, будут комфортными и незаметными для студентов.



«Мы делаем так, чтобы на них это никак не отразилось, чтобы дипломы, которые выдавались в разное время, имели одинаковую профессиональную ценность», — отметил вице-премьер.



Он добавил, что начиная с 2025 года можно будет получать электронный диплом о высшем образовании — наравне с бумажным, статус у них будет одинаковый.

