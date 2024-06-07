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    ПМЭФ 2024

    Вице-премьер Чернышенко: вместо «бакалавра» в новой системе образования будет «специалист»

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    25 комментариев

    Cтудентов, которые окончат вузы в рамках обновленной системы высшего образования, будут называть специалистами. Об этом, как передаёт 7 июня РИА Новости, рассказал на полях ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    Изменения в системе высшего образования, по его словам, будут комфортными и незаметными для студентов.

    «Мы делаем так, чтобы на них это никак не отразилось, чтобы дипломы, которые выдавались в разное время, имели одинаковую профессиональную ценность», — отметил вице-премьер.

    Он добавил, что начиная с 2025 года можно будет получать электронный диплом о высшем образовании — наравне с бумажным, статус у них будет одинаковый.

    Школьная программа в следующем году будет полностью синхронизирована с материалами ЕГЭ. Главный плюс ЕГЭ в том, что он одновременно является и выпускным экзаменом, и вступительным испытанием в вузы. Результаты действуют четыре года, рассказал Чернышенко ТАСС.

    «Выпускники сдают экзамены один раз. Срок действия результатов ЕГЭ позволяет использовать их в течение четырех лет — экзамен не нужно пересдавать ежегодно», — отметил он.

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    Комментарии 25

    ProstoZloy07 Июн 2024 в 10:39
    "вместо «бакалавра» в новой системе образования будет «специалист»"

    "- Правый фланг мы поставим налево.
    - А левый направо?
    - Нет, левый фланг в центр."
    +1−0
    Zdobsi07 Июн 2024 в 10:38
    Извратили все. Есть инженер и техник например после техникума. Высшее образование давало возможность получить именно инженерное образование. А кто хотел-шли в техникумы. Вот и надо разделить. Зачем недоспециалистов учить изначально? И ВУЗы этим загружать? Непонятно. Или полное образование или никак. Пусть каждый своих специалистов готовит. Тем более, что спецпредметы идут после общих. Как раз их-то эти полуинженеры, "специалисты" и не получат. Какой в этом смысл? Пусть их тогда техникум аттестует и выдаст диплом техникума по результатам экзаменов. Это понятно и соответствует старой системе.
    +0−1
    pioneer07 Июн 2024 в 10:15
    Тогда-то и заживем, наконец!
    +0−0
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