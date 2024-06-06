На юго-западе Москвы мужчина проник в чужую квартиру, вытолкнул оттуда хозяйку и заперся с ее детьми, угрожая убийством. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по столице в четверг, 6 июня.
По данным следствия,
В настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия. Уголовное дело возбудили по статьям «незаконное проникновение в жилище» и «незаконное лишение свободы».
Москвич в измененном сознании взял чужих детей в заложники и угрожал убийством
На юго-западе Москвы мужчина проник в чужую квартиру, вытолкнул оттуда хозяйку и заперся с ее детьми, угрожая убийством. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по столице в четверг, 6 июня.
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