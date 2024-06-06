Реклама

    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, зап

    757мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.76eur96.57
    Реклама

    Москвич в измененном сознании взял чужих детей в заложники и угрожал убийством

    2746
    3 комментария

    На юго-западе Москвы мужчина проник в чужую квартиру, вытолкнул оттуда хозяйку и заперся с ее детьми, угрожая убийством. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по столице в четверг, 6 июня.

    По данным следствия, 32-летний мужчина мог находиться в наркотическом опьянении. Он удерживал в жилище двоих несовершеннолетних и угрожал их матери расправой над ними. В результате полиция смогла освободить детей, агрессора задержали.

    В настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия. Уголовное дело возбудили по статьям «незаконное проникновение в жилище» и «незаконное лишение свободы».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МоскваЗаложникиУгроза убийства
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    28205075906 Июн 2024 в 21:48
    Грибы пошли. Сезон.
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close