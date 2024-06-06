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    В Белгородской области девушка попала в больницу с осколками в руке после обстрела со стороны ВСУ

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    2 комментария

    Один человек пострадал при обстреле со стороны ВСУ по Краснояружскому району Белгородской области. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.


    За день под повторный удар попал поселок Прилесье, медицинская помощь потребовалась мирной жительнице.

    «Девушка с осколочными ранениями запястья самостоятельно обратилась в Краснояружскую ЦРБ», — добавил глава региона. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь, теперь ей предстоит дальнейшее лечение.

    В результате атаки в поселке осколками посечены заборы двух частных домовладений и один автомобиль.

    Ранее губернатор Белгородской области сообщил о госпитализации сотрудника администрации Грайворона. Мужчина получил контузию при атаке дрона-камикадзе.

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    Белгородская областьОбстрелВСУПострадавшиеВячеслав Гладков
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    Комментарии 2

    VKuser17419822106 Июн 2024 в 22:55
    .... девушке повезло..... уезжать ей нужно оттуда....
    +0−0
    ЮлияБорисовна06 Июн 2024 в 22:30
    Скажите нам,
    У вас же есть какой-то план,
    Какой-то план?..
    +1−0
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