В Белгородской области девушка попала в больницу с осколками в руке после обстрела со стороны ВСУ

Один человек пострадал при обстреле со стороны ВСУ по Краснояружскому району Белгородской области. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.



За день под повторный удар попал поселок Прилесье, медицинская помощь потребовалась мирной жительнице.



«Девушка с осколочными ранениями запястья самостоятельно обратилась в Краснояружскую ЦРБ», — добавил глава региона. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь, теперь ей предстоит дальнейшее лечение.



В результате атаки в поселке осколками посечены заборы двух частных домовладений и один автомобиль.



Ранее губернатор Белгородской области сообщил о госпитализации сотрудника администрации Грайворона. Мужчина получил контузию при атаке дрона-камикадзе.

